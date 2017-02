Diego Costa: "Cina? Basta con queste voci, forza Chelsea"

Nella mattinata di oggi era nuovamente rimbalzata la voce di un possibile trasferimento in Cina di Diego Costa, più volte accostato alla Chinese Super League durante quest’ultima finestra di calciomercato mercato.

Poche ore fa, è stata infatti la radio spagnola “Cadena Ser” ad affermare che il bomber del Chelsea, 15 gol in Premier League fino a questi momento, avrebbe trovato l’accordo, sulla base di 30 milioni a stagione, con un club cinese, il cui nome è rimasto ignoto. Il suo trasferimento si sarebbe concretizzato in estate, al termine della stagione in corso.

Tuttavia, lo stesso centravanti ha stoppato queste voci tramite un eloquente uno status pubblicato sul proprio profilo Instagram (@diego.costa): “Parlano troppo sparando tanta m***a, forza Chelsea”.

Messaggio più chiaro che mai…