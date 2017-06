Diego Costa contro Conte: "Una vergogna, non faccio parte dei suoi piani e andrò via"

Al termine di Spagna–Colombia, terminata in pareggio, Diego Costa ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno dell’incredibile. Lo spagnolo, che è stato uno dei migliori del Chelsea in questa stagione con 20 gol in 35 presenze, ha parlato così del suo futuro in Blues: “L’altro giorno ho ricevuto un messaggio di Conte, non faccio parte dei suoi piani. Una vergogna“.

“Ho un contratto ma non mi vuole al Chelsea, quindi andrò via, senza dubbi. Cerco un nuovo club. Perché tutto questo? Forse ho fatto una brutta stagione (ride, ndr). Ora non resta che trovare un club e giocare. La decisione è di Conte, lui mette i giocatori in campo e quindi ho detto al Chelsea di aver ricevuto questo messaggio e di voler andare via, mi sembra logico. Atletico Madrid? Sarebbe bellissimo tornare ma è l’anno del Mondiale, devo valutare, starei 4 mesi in tribuna…“.

I Colchoneros, ai quali Diego Costa ha aperto per un possibile trasferimento, hanno ricevuto dal TAS il blocco del mercato fino a gennaio 2018.