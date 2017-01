Diego Costa e Cahill zittiscono l'Hull City: Chelsea a +8 sull'Arsenal

Anche quando non è esattamente in giornata sì, il Chelsea vince. Sempre. Pure quando un avversario apparentemente modesto, l'Hull City penultimo in classifica, vende la pelle in casa della capolista rimanendo in partita fino a 10 minuti dal termine. Ma la squadra di Conte è così: in qualche modo se la cava sempre. E il 2-0 finale è il ritratto perfetto di una squadra che sa anche soffrire quando serve. Simbolico, poi, che a segnare la rete del vantaggio sia quel Diego Costa sul quale tanto si è parlato e scritto negli ultimi giorni: la sua esultanza polemica, il "bla bla bla" mimato con le mani e con le labbra, sottolinea che probabilmente qualche esagerazione giornalistica c'è stata. Tutto bene dunque per i Blues, che trovano un gol anche da Cahill e in classifica volano: il secondo posto, occupato ora dall'Arsenal dopo il 2-1 da film dei Gunners sul Burnley, è lontano 8 punti. Come dire che, quando di giornate ne sono già trascorse 22, l'avversario più pericoloso per il Chelsea inizia ad essere proprio il Chelsea. Ma continuando con questo passo, non c'è storia.

La cronaca della partita

Chelsea a un passo dal vantaggio già nella primissima azione: il destro al volo dal limite di Diego Costa si spegne però di poco a lato. Ma si sbaglia chi pensa a un dominio dei Blues: Huddlestone avverte Courtois calciando sul fondo non di molto. Dal 13' al 21', la gara si ferma: scontro testa contro testa tra Mason e Cahill, con il centrocampista ospite soccorso dai medici di entrambe le squadre e infine portato fuori in barella dal campo (dentro Meyler). Maguire si traveste da attaccante e per tre volte in una decina di minuti spaventa Courtois: sul terzo tiro è decisiva la pronta deviazione del belga. Mentre Jakupovic non si fa sorprendere da un sinistro, deviato, di Marcos Alonso. Alla fine il Chelsea passa al 7' di recupero: Moses al centro per Diego Costa che calcia di prima da dentro l'area, la deviazione col piede di Jakupovic è solo parziale e l'1-0 è realtà.

La ripresa si apre col giallo: Alonso scalcia Hernandez in area, ma Swarbrick non vede e non concede un rigore netto all'Hull City. La squadra di Marco Silva ci prova con orgoglio e con vigore, costringendo il Chelsea sulla difensiva e impegnando più di una volta Courtois: il belga deve deviare in angolo prima la conclusione di Meyler e poi quella di Dawson, salvando i Blues dal possibile pareggio. Nel momento di maggior pressione ospite, Conte rinforza il centrocampo togliendo Hazard e inserendo Fabregas. Si rivela la mossa giusta: a una decina di minuti dalla fine lo spagnolo calcia in mezzo una punizione sulla quale si avventa Cahill, mortifero nello stacco aereo del 2-0. Nel finale ancora Diego Costa manca il tris da pochi passi, stoppato da Jakupovic, mentre Courtois dice di no anche a Niasse. E al triplice fischio, il Chelsea sorride più del solito: è sempre più primo e sempre più in volo verso il titolo.

La statistica chiave

La testimonianza di una gara più che mai ostica per il Chelsea deriva dal dato dei tiri: 9 a 9 quelli totali, 5 a 4 per i Blues quelli che hanno centrato lo specchio della porta avversaria.

Il tweet

“Bla bla bla... voi parlate, io segno”: così ha esultato Diego Costa dopo il gol.

Il migliore in campo

Diego Costa. A dire il vero la sua non è una prestazione fenomenale, ma il gol che segna a fine primo tempo vale tanto oro quanto pesa. Perché sblocca una situazione delicata e per tutto quello che rappresenta, dopo le voci dell'ultima settimana.

Il peggiore in campo

Pedro. Stona nell'attacco del Chelsea, nel quale non incide praticamente mai. Conte lo rimpiazza a una ventina di minuti dal termine.

Il tabellino

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Pedro (71' Willian), Diego Costa (87' Batshuayi), Hazard (70' Fabregas). All. Conte

Hull City (5-3-1-1): Jakupovic; Elabdellaoui, Maguire, Dawson, Davies (59' Niasse), Robertson; Mason (21' Meyler), Huddlestone, Clucas; Evandro; Hernandez (75' Diomandé). All. Marco Silva

Arbitro: Neil Swarbrick

Gol: 52' pt Diego Costa, 81' Cahill

Note: ammoniti Dawson (H), Davies (H), Robertson (H)