Diego Costa prova a ricucire i rapporti con Conte e i compagni con un "Come on Chelsea" su Instagram

Un fulmine a ciel sereno. Con questa frase si può spiegare ottimamente quanto successo nelle ultime ore tra Diego Costa e Antonio Conte, con un rapporto che sembrava idilliaco fino alla lite che ha portato alla mancata convocazione dell'attaccante spagnolo per il match di campionato contro il Leicester.

Molti hanno accostato questo screzio tra Diego Costa e Conte, alle voci di mercato che vedrebbero il classe '88 tentato a più riprese dalla Cina, con offerte che arrivano a sfiorare i 45 milioni a stagione per l'ex attaccante dell'Atlético Madrid.

Voci o no, una sorpresa per tutti gli addetti ai lavori e soprattutto per i tifosi blues, contentissimi di rivedere Diego Costa ad alti livelli in questa stagione, proprio grazie al lavoro sulla testa effettuato da Conte una volta arrivato a Londra.

Il giocatore, comunque, prova a ritornare su suoi passi e manda un messaggio di incitamento alla squadra proprio in vista della difficile trasferta del King Power Stadium.