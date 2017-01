Diego Costa: "Stavo per lasciare il Chelsea in estate"

Diego Costa è stato sul punto di lasciare il Chelsea quest'estate, dopo un'annata particolarmente difficile a livello personale e di squadra.

"Stavo per andar via - ha rivelato - Volevo cambiare per motivi familiari, non a causa del club. Sono molto felice qui, i tifosi mi amano. E' stato importante che i vertici mi abbiano rinnovato il loro supporto fin dall'inizio".

L'attaccante, sotto contratto fino al 2019, di recente è finito nel mirino del Tianjin di Fabio Cannavaro, ma ha dichiarato di essere "molto felice" a Londra.