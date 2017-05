Disturbo da stress, Lennon ricoverato in ospedale psichiatrico

Il giocatore dell'Everton Aaron Lennon è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico per una malattia legata allo stress. Lo comunica il club dopo che i media locali hanno riferito che l'esterno inglese è stato fermato dalla polizia in stato confusionale in mezzo alla strada. "Aaron Lennon sta ricevendo cura e assistenza per una malattia legata allo stress - si legge nella nota dei 'Toffees' - Il club lo sta sostenendo, la sua famiglia fa appello alla privacy in questo momento".

Il calciatore 30enne non scende in campo dalla partita disputata con il Middlesbrough nel febbraio scorso. Il mese scorso il manager dell'Everton Ronald Koeman aveva dichiarato che Lennon "non si trova nelle condizioni fisiche per fa parte della squadra".