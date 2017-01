Dopo Bale il Real Madrid vuole saccheggiare ancora il Tottenham: pronta maxi offerta per Dele Alli

Il giovane Dele Alli sarà sicuramente al centro del mercato estivo 2017; ai tanti club prestigiosi che farebbero follie per averlo si aggiunge pure il Real Madrid. Le merengues potrebbero formulare un’offerta al Tottenham per assicurarsi il calciatore e bruciare la concorrenza degli altri top club d’Europa.

Dele Alli ha stregato tutta l’Europa nelle ultime due stagioni. Il giocatore ha debuttato in Premier League a soli 19 anni e si è subito guadagnato la maglia da titolare degli spurs. Ad Euro 2016 è arrivato la sua consacrazione a livello internazionale e dunque, dopo un altro inizio di stagione straordinario, ha scatenato l’interesse dei più grandi club europei. Su di lui si erano già fatte voci di un possibile interesse del Barcellona, oltre che delle altre grandi inglesi. Tuttavia negli ultimi giorni sembra che il Real Madrid sia la squadra maggiormente interessata ad ingaggiare Alli. I blancos potrebbero formulare un’offerta nei prossimi mesi in modo da bruciare la concorrenza dei rivali blaugrana già prima del prossimo giugno.

Nonostante il grande fascino e l’enorme prestigio di squadre come Real e Barça, portare via Dele Alli da Londra non sarà un’impresa facile. Secondo la stampa inglese infatti, il Tottenham non sarebbe intenzionato a considerare offerte inferiori ai 70 milioni di euro. La giovane età, unità all’incredibile talento del centrocampista, sicuramente non potranno che confermare ancora di più anche il valore economico del giocatore e se Real, Barça o qualsiasi altro club vorranno ingaggiare Alli sarà quella la cifra da cui partire per assicurarselo.

di Davide La Vattiata

