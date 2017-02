Dopo le sirene cinesi, il rinnovo: Diego Costa verso il prolungamento fino al 2022 con il Chelsea

Ci sarà ancora il Chelsea nel futuro di Diego Costa: dopo che il calciatore ha rifiutato le offerte provenienti dalla Cina, i blues avrebbero pronta un’offerta di rinnovo di contratto molto allettante per il giocatore.

L’attaccante è arrivato al Chelsea nell’estate del 2014 dall’Atletico Madrid per 40 milioni d’euro. Dopo una secondo stagione non esaltante, Diego Costa è rinato con l’arrivo di Antonio Conte: in 22 presenze il giocatore ha siglato ben 15 reti ed è uno dei principali fautori del primato in classifica dei londinesi. Diego Costa ha rifiutato molte offerte arrivate dalla Cina nello scorso mese di gennaio, dichiarando di voler vincere ancora con la maglia del Chelsea; la dirigenza del club avrebbe quindi in mente di offrire un nuovo contratto per Diego Costa: un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione più bonus.

Offerta molto importante quella fatta al centravanti: infatti se il calciatore dovesse accettare, si legherebbe ai blues sino al 2022, quando avrà 34 anni e non è escluso che potrebbe poi decidere di rimanere a Londra sino a fine carriera, diventando quindi una bandiera di questa squadra.