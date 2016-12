E' il Liverpool l'anti-Chelsea! 1-0 al Manchester City che sprofonda a -10 dalla vetta

Chiude l’anno con una sconfitta il Manchester City di Guardiola che dopo una partenza sprint vede da molto lontano la vetta della classifica occupata dal Chelsea di Conte. 10 i punti di differenza con il primo posto a seguito dalla quarta sconfitta in campionato, la quarta in un big match considerando che fino ad adesso il City aveva perso contro Tottenham, Chelsea e Leicester City. E’ quindi, quella di Guardiola, una squadra che deve ancora crescere e imparare la giusta mentalità nelle partite che contano, mentalità non ancora appresa visto la mole (molte poche) di occasioni create quest’oggi. Fa bene invece il Liverpool che sembra una squadra già pronta alle grandi sfide che vorrà lanciare Jürgen Klopp ai suoi: il Chelsea per ora è di un’altra categoria ma il duello nel 2017 si preannuncia molto avvincente…

Cronaca

Il Liverpool attende guardingo il Manchester City nella propria metà campo e all’8’ arriva di rimessa il gol del vantaggio dei Reds, grazie al preciso colpo di testa di Wijnaldum che non lascia scampo a Claudio Bravo sull’assist da sinistra di Lallana. Agüero ha subito un’occasione poco più tardi ma l’esterno destro dell’argentino si perde sul fondo. Il Manchester City non punge, anzi è poco reattivo e lucido una volta arrivato ai 30 metri, dall’altra parte invece il Liverpool si mangia una chance per il 2-0 con il contropiede mal gestito tra Firmino e Lallana che finisce in fuorigioco.

Nella ripresa il Manchester City aumenta un po’ l’intensità ma nulla di eclatante con Mignolet che non deve intervenire quasi mai per salvare la propria porta. Anzi, è il Liverpool a farsi pericoloso in più di un’occasione ma il neo entrato Origi non riesce a trovare la porta di Claudio Bravo.

Video - Cantona ha un nuovo sogno: “Diventare il ct delle Isole Vergini Britanniche” 04:00

La statistica

4 - Niente clean sheet, anche questa volta per il Manchester City. Solo 4 le partite senza subire reti in campionato, fin qui, per la squadra di Guardiola (su 19 giornate).

Wijnaldum - Liverpool-Manchester City - Premier League 2016/2017 - Imago pub not in ukXfraXnedXespXsweXpolXchnXjpnEurosport

Il Tweet

Si prende qualche licenza Mignolet che durante la gara ha provato a fare il Neuer della situazione. Qualche brivido in tribuna…

Video - I 5 momenti magici del calcio nel 2016 00:57

Il migliore

Adam LALLANA - Prima gioca in attacco scambiandosi più volte la posizione con Firmino, poi torna sulla linea di centrocampisti in copertura su David Silva. Lo si trova ovunque, dal primo all’ultimo minuto. Prezioso.

Lallana Zabaleta - Liverpool-Manchester City - Premier League 2016/2017 - Imago pub not in ukXfraXnedXespXsweXpolXchnXjpnEurosport

Il peggiore

Kevin DE BRUYNE - Non trova mai la giusta posizione. A volte cerca la velocità ma viene chiuso dall’attenta linea difensiva imposta da Klopp. Un pesce fuor d’acqua questa sera.

Tabellino

Liverpool-Manchester City 1-0

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Wijnaldum, Henderson, Emre Can; Firmino, Lallana (64’ Origi), Mané (89’ Lucas Leiva). All. Jürgen Klopp

Manchester City (4-2-3-1): Claudio Bravo; Zabaleta (86’ Jesús Navas), Otamendi, Stones, Kolarov; Fernandinho, Yaya Touré (89’ Iheanacho); Sterling, David Silva, De Bruyne; Agüero. All. Josep Guardiola

Marcatori: 8’ Wijnaldum (L)

Arbitro: Craig Pawson

Ammoniti: 7’ Klavan, 75’ Emre Can, 90+3 Otamendi

Espulsi: nessuno