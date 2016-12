E sono 13! 4-2 allo Stoke, la marcia del Chelsea non si ferma più

Lo spumante, ovviamente, Antonio Conte lo stapperà solo a fine stagione in caso di vittoria del campionato. Ma intanto, in occasione dell'ultimo dell'anno, anche il tecnico italiano farà uno strappo alla regola concedendosi un brindisi di pura gioia. Perché il finale di 2016 è da ricordare: tredicesima vittoria consecutiva per il Chelsea, a meno uno dall'Arsenal del 2001/2002 che, però, il successo numero 14 lo aveva ottenuto nella prima giornata del campionato successivo. Allo Stamford Bridge lo Stoke City si arrende perdendo per 4-2, ma senza regalare nulla. Anzi, i Potters di Hughes provano in tutte le maniere a rovinare la festa della capolista, trovando il pareggio per due volte prima di essere affossati dalla maggiore qualità degli avversari. In particolare quella di Willian, autore di una doppietta che rischia di essere pesantissima lungo il percorso. Conte vola a +9 sul Liverpool e a +10 sul Manchester City, e ora si mette comodo sul divano: lo scontro diretto di Anfield, se dovesse andare in un certo modo, amplierebbe ulteriormente una forbice già notevole tra il Chelsea e tutte le rivali.

La cronaca della partita

Non è male l'avvio dello Stoke, che fraseggia bene togliendo al Chelsea la possibilità di manovrare con tranquillità anche se il primo pericolo è portato da Kanté: destro insidioso dal limite, palla out di poco. Quando la squadra di Conte alza i ritmi e si porta nell'area avversaria, sa sempre come far male: Grant deve superarsi al 18' sul destro di controbalzo di Diego Costa e poi, 4 minuti più tardi, su un'incornata di Cahill da azione d'angolo. Shaqiri spreca la palla dello 0-1 calciando alle stelle da buona posizione, e i Blues lo puniscono: Grant salva stupendamente su Diego Costa e sul successivo tap-in ravvicinato di Hazard, ma dall'angolo successivo proprio Cahill lo batte imparabilmente, svettando dal centro di Fabregas e firmando la rete del vantaggio.

Gary Cahill et Chelsea à la fêteAFP

Meno di un minuto nella ripresa e lo Stoke pareggia: punizione di Adam, Crouch fa sponda per Martins Indi che da pochi passi non perdona Courtois. Ma il Chelsea reagisce subito: per due volte Willian non trova la porta, mentre Grant dice ancora di no a Diego Costa. Il nuovo vantaggio arriva al 57': da Moses ad Hazard, da Hazard per Willian, la cui botta mancina è imprendibile per il portiere ospite. Hughes inserisce Bojan, e proprio l'ex Milan e Roma è decisivo nell'azione del 2-2: tocco per Diouf, il cui centro radente trova la deviazione vincente da due passi di Crouch. Ma non passa che un minuto e ancora Willian, servito da Fabregas, supera nuovamente Grant con un tocco morbido facendo esultare Conte per la terza volta. Nel finale lo Stoke si porta in avanti, ma il Chelsea si porta a casa anche il 4-2: Diego Costa, che in precedenza si era divorato il poker contropiede, lo trova all'85', vincendo il duello fisico con Martins Indi e incrociando alle spalle di Grant il pallone della sicurezza.

La statistica chiave

Sono 49 i punti già conquistati dal Chelsea dopo 19 giornate: l'anno scorso i londinesi ne misero assieme appena 50, ovvero uno in più, in tutto il campionato.

Il tweet

Settembre mese da dimenticare per il Chelsea, che per il resto ha raggiunto la perfezione.

Il migliore in campo

Willian. Così così per un tempo, devastante nell'altro. Con la sua doppietta scaccia ogni paura, consentendo al Chelsea di concludere l'anno nel miglior modo possibile.

Willian (Chelsea) face à StokeAFP

Il peggiore in campo

Afellay. Ingeneroso puntare il dito contro di lui, perché è al rientro dopo un calvario di 8 mesi e non può certo essere nelle giuste condizioni fisiche. Però per lo Stoke è un uomo in meno. Mai in partita, fino alla sostituzione.

La dichiarazione

Antonio Conte: "Giro i complimenti ai giocatori, perché vincerne 13 di fila in Premier League è difficilissimo. E oggi ne abbiamo avuto un esempio. I giocatori hanno dimostrato a tutti che sono bravi ad adattarsi a tutti i tipi di partite".

Il tabellino

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses (82' Ivanovic), Kanté, Fabregas (73' Matic), Marcos Alonso; Willian (84' Chalobah), Diego Costa, Hazard. All. Conte

Stoke City (3-4-2-1): Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi; Diouf, Allen, Adam, Pieters; Afellay (62' Imbula), Shaqiri (61' Bojan); Crouch. All. Hughes

Arbitro: Robert Madley

Gol: 34' Cahill (C), 46' Martins Indi (S), 57' Willian (C), 64' Crouch (S), 65' Willian (C), 85' Diego Costa (C)

Note: ammoniti Moses (C), Fabregas (C), Diouf (S), Marcos Alonso (C), Adam (S)