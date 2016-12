È un Chelsea da record: 3-0 al Bournemouth, 12ª vittoria di fila

La domanda che nell'Inghilterra calcistica si pongono un po' tutti, una domanda dolce per il Chelsea e angosciante per tutti gli altri, è: l'armata blue si può davvero fermare? Apparentemente no, visto che da ottobre a oggi non ci è riuscito nessuno. Dall'Hull City al Bournemouth, con in mezzo calibri come Manchester United, Tottenham e Manchester City: nelle ultime 12 giornate, Conte ha esultato contro ogni rivale. 12 vittorie di fila, l'ultima il 3-0 del Boxing Day ai Cherries determinato da una doppietta di Pedro e da un rigore di Hazard: è record nella storia dei Blues, che superano il precedente primato di 11 stabilito da Hiddink nel 2009. Il 3-4-3, rivoluzione instaurata dopo l'imbarcata rimediata in casa dell'Arsenal a fine settembre, continua a dare i propri frutti senza che nei suoi ingranaggi compaia il minimo granello di polvere. E anche senza il capocannoniere Diego Costa, rimpiazzato in attacco da tre piccoletti come gli autori dei gol e Willian, non trova ostacoli sulla propria strada. L'ennesimo messaggio chiarissimo al campionato, al Liverpool, al City e all'Arsenal: al primo anno Oltremanica, Conte ha già capito come si vince.

La cronaca della partita

Di Pedro i primi lampi: lo spagnolo non riesce però a trovare il modo di battere Boruc. In mezzo calcia anche Hazard: si tuffa e blocca l'ex portiere della Fiorentina. I Blues continuano ad attaccare e circondare con pazienza l'area ospite, e alla fine trovano il vantaggio al 24': proprio Pedro riceve al limite da Fabregas, si gira e con il sinistro pennella un lob imprendibile per Boruc, con palla che si infila quasi sotto l'incrocio. Proprio lì esce il Bournemouth, che con Wilshere ha per due volte il pallone del pareggio: l'ex Arsenal viene però stoppato prima dall'intervento decisivo di Courtois e poi dal corpo di Azpilicueta. Di Fabregas l'ultima occasione del tempo: punizione a giro quasi perfetta e sfera che si adagia sulla parte superiore della rete.

Pedro célèbre son but contre BournemouthAFP

Gara in ghiaccio dopo 4 minuti nel corso della ripresa: Francis viene irretito dal dribbling del belga e lo stende in area, consentendogli di firmare dal dischetto il suo cinquantesimo gol in Premier League. Il 2-0 apre spazi quasi esagerati in cui il Chelsea si butta più che volentieri. E soltanto un po' di imprecisione e la bravura di Boruc impediscono ai vari Willian, Hazard e Moses di ampliare ulteriormente il risultato. L'inarrestabile Pedro manca la doppietta per un soffio: contropiede chiuso da una botta mancina che Boruc spinge a lato con una preghiera. Ma anche Courtois deve lavorare: al 73' l'uscita precipitosa del belga, fin lì impegnato solo da Wilshere, è provvidenziale per dire di no al neo entrato Afobe. Alla fine il tris del Chelsea, dopo tanti tentativi, arriva al quarto minuto di recupero: ancora Pedro dal limite dopo una serie di movimenti di corpo, deviazione di Cook che mette fuori causa Boruc e la festa è davvero completa.

La statistica chiave

Il Chelsea ha come detto stabilito il proprio record di vittorie consecutive in campionato, ma ora non vuole fermarsi: nel mirino c'è il primato assoluto di Premier League, risalente al 2002 e ai 14 successi di fila dell'Arsenal.

Il tweet

Il migliore in campo

Pedro. Imprendibile per i difensori del Bournemouth, che inutilmente provano a tenergli testa. Sfiora il gol e poi lo trova con un sinistro dolcissimo. Letale in contropiede, nel recupero firma anche la doppietta.

Il peggiore in campo

Francis. In difficoltà, come tutta la difesa, quando i rapidi attaccanti del Chelsea si mettono in moto. Con l'aggravante dello sciocco intervento da rigore commesso su Hazard.

Il tabellino

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses (89' Aina), Fabregas, Matic, Alonso; Willian (83' Chalobah), Hazard (94' Batshuayi), Pedro. All. Conte

Bournemouth (3-5-1-1): Boruc; Francis, Cook, Daniels; A. Smith, Arter, Gosling, Surman (66' Stanislas), B. Smith (77' Ibe); Wilshere; King (66' Afobe). All. Howe

Arbitro: Michael Jones

Gol: 24' Pedro, 49' rig. Hazard, 93' Pedro

Note: ammoniti Wilshere (B), Pedro (C)