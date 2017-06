Ederson al Manchester City per 40 milioni di euro: è il secondo portiere più pagato di sempre

120 milioni di euro spesi all’8 di giugno. E non è ancora finita. Continuano le spese pazze di Pep Guardiola che, dopo essersi assicurato Bernardo Silva dal Monaco per la modica cifra di 80 milioni, ne aggiunge 40 per acquistare Ederson Moraes dal Benfica. Un altro portiere, dopo il deludente acquisto di Claudio Bravo dal Barcellona nell’estate scorsa per ben 20 milioni di euro. Nel complesso, un trasferimento che arriva davvero a un passo dal record stabilito da Gigi Buffon nel 2001. Allora, il portiere passò dal Parma alla Juventus per 100 miliardi di lire. Adesso, si arriva vicini con un ingaggio da 35 milioni di sterline.

GIOCATORE DA A ANNO CIFRA 1-Gianluigi Buffon (Ita) Parma Juventus 2001 53 milioni di euro 2-Ederson Moraes (Bra) Benfica Manchester City 2017 40 milioni di euro 3-Manuel Neuer (Ger) Schalke 04 Bayern Monaco 2011 27 milioni di euro 4-Francesco Toldo (Ita) Fiorentina Inter 2001 26,5 milioni di euro 5-David De Gea (Spa) Atletico Madrid Manchester United 2011 25 milioni di euro

" Mi piace tutto del Manchester City. È un grande club, gioca in un campionato come quello inglese, i tifosi sono fantastici e giocano un calcio splendido. Ho sempre sognato di giocare in Inghilterra e ora il mio sogno diventerà realtà. Guardiola sta facendo crescere sempre di più questa squadra, sta costruendo un gruppo giovane per il futuro. Questi sono stati fattori determinanti nella mia decisione. "

- Ederson Moares

Una rivoluzione nel segno di Jorge Mendes

Ederson diventerà il quarto brasiliano in rosa dopo Fernandinho, Fernando e Gabriel Jesus. Classe 1993, è divenuto titolare al Benfica dopo aver soffiato il posto all’ex interista Julio Cesar nel corso della stagione 2015-16. Da allora, ha vinto due campionati lusitani, una Coppa nazionale, una coppa di Lega e una Supercoppa. Pur non essendo ancora il titolare della nazionale brasiliana, è già in grado di far parlare di sé per via di una trattativa a grandi cifre. Un’altra prodezza dell’agente Jorge Mendes, già in grado di portare Bernardo Silva dal Monaco. Il nuovo City sembra ripartire innanzitutto da lui...