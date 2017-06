Ederson al Manchester City per una cifra record: è il secondo portiere più pagato di sempre

Ederson Moraes, portiere brasiliano classe 1993, è ormai un nuovo giocatore del Manchester City: è stato il Benfica stesso a confermare la cessione dell’estremo difensore ai Citizens. Il trasferimento si è concretizzato per la cifra di 34,9 milioni di sterline, equivalenti a 40 milioni di euro. Questo fa di Ederson il secondo portiere più pagato di sempre, alle spalle di un certo Gianluigi Buffon.

Il capitano della Juventus e della Nazionale, infatti, si trasferì dal Parma alla Juventus per 53 milioni di euro: un acquisto che, per quanto riguarda il mondo dei portieri, resta il più oneroso di sempre. Alle sue spalle, dunque, si inserisce Ederson, che scalza dalla seconda posizione Manuel Neuer, che nel 2011 passò dallo Schalke 04 al Bayern Monaco per circa 27 milioni di euro. Una cifra pressoché identica, 27 milioni di euro, permise l’arrivo di David De Gea dall’Atletico Madrid al Manchester United, sempre nel 2011. A chiudere questa inedita top five, a sorpresa, c’è un altro italiano: Angelo Peruzzi nel 2000 fu acquistato dalla Lazio per 22,5 milioni di euro, che confluirono nelle casse della Juventus.

GIOCATORE DA A ANNO CIFRA 1-Gianluigi Buffon (Ita) Parma Juventus 2001 53 milioni di euro 2-Ederson Moraes (Bra) Benfica Manchester City 2017 40 milioni di euro 3-Manuel Neuer (Ger) Schalke 04 Bayern Monaco 2011 27 milioni di euro 4-David De Gea (Spa) Atletico Madrid Manchester United 2011 27 milioni di euro 5-Angelo Peruzzi (Ita) Juventus Lazio 2000 22,5 milioni di euro