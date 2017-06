"Fan..., sono del Millwall": l'eroe di Londra è fuori pericolo

Chi ha visto il film "Hooligans" (2005, diretto da Lexi Alexander) lo sa: mai mettersi contro un tifoso del Millwall. Evidentemente non lo sapevano i tre jihadisti armati di coltello che sabato sera hanno ucciso 3 persone a Londra e che probabilmente avrebbero prodotto ancora più danni se il nostro eroe - Roy Lerner - non si fosse scagliato contro di loro.

Questo signore inglese di 47 anni stava cenando al Black & Blue Restaurant, locale vicino al Borough Market, sede dell'attacco, quando si è accorto che stava succedendo qualcosa: a quel punto, non ci ha pensato due volte e si è gettato contro gli assalitori che gridavano "This is for Allah – Islam, Islam, Islam". Una reazione sconsiderata, se si pensa che i terroristi islamici erano armati, ma Roy non ci ha pensato due volte.

" Erano armati con certi coltelli lunghi e d'improvviso hanno iniziato a urlare qualcosa su Allah e a cantare Islam, Islam. Io, come un idiota, gli ho urlato dietro, ho pensato che quegli imbecilli meritassero una bella lezione. Ho fatto qualche passo nella loro direzione e gli ho detto: Fanxxx, sono del Millwall, quindi mi hanno attaccato "

Roy ha rimediato ferite gravi, coltellate alle mani, al petto e alla testa, ma fortunatamente è fuori pericolo e ora si gode gli onori della cronaca. I media inglesi l'hanno ribattezzato "Il Leone del London Bridge": è già una petizione online perché gli venga conferita la George Cross, la più alta onorificenza civile di Gran Bretagna e Commonwealth istituita da Re Giorgio VI nel 1940 per premiare gli atti di coraggio contro i nazisti.

La mamma: "Fa sempre così"

Un eroe 2.0: difficile trovare tanto coraggio ai giorni nostri. Tanto stupore quindi ma non per tutti: la mamma di Roy ha dichiarato alla BBC che suo figlio è fatto così, sempre pronto ad aiutare gli amici e spesso, forse troppo, a gettarsi nella mischia e nelle risse.

" Quando mi hanno chiamato non ero poi così stupita. Lo conosco, so che quando si trova in certe situazioni reagisce di impeto. Farebbe di tutto per far scudo ai suoi amici e salvare loro la vita. È un ragazzo coraggiosissimo. "

