Festeggialo con noi… Steven Gerrard. Nobile centrocampista dal sangue Reds

" Quando morirò non portatemi al cimitero, seppellitemi ad Anfield. Lì è dove sono nato e lì è dove voglio morire "

Steven Gerrard giura eterna fedeltà al Liverpool. Arriva un momento, per qualsiasi calciatore, in cui si dice basta. Basta al calcio giocato, basta ai faticosi allenamenti, basta a tutto quello che è stata la routine per più di 20 anni. Steve G ha abbandonato il calcio giocato forse perchè non ne aveva più bisogno. Ma aveva fatto i conti senza l’oste: il calcio ha ancora bisogno di lui.

Indossolubilmente legato al nome e allo stemma del Liverpool, Gerrard è quel capitano, quello stratega che ogni generale vorrebbe dalla sua parte in tempo di guerra. Geniale, elegante, tecnico, quasi perfetto. Con quell’8, lì, in mezzo al rettangolo verde, pronto a correre, contrastare e segnare. Per poi correre sotto la tribuna, sotto quella massa red disposta a dare la vita pur di stare accanto al suo capitano.

Steve ha sempre detto perchè dà tutto per quella maglia. Lui corre e lotta contro un destino avverso. Quel fato, un po’ ingeneroso, che gli ha portato via il suo tanto caro cugino, durante quella maledetta strage dell’Hillsborough. E ogni volta che in Inghilterra si ricordano le vittime, Steve è scosso. Perchè, sebbene possa sembrare incredibile, anche lui è umano. Ma non è da lui arrendersi agli scherzi del destino.

Se s cerca la parola “leader” sul dizionario o su internet, troviamo la sua foto. La sua grinta in campo, la sua compostezza fuori, il suo “essere padre” negli spogliatoi. Basti pensare alla finale di Instanbul. Sotto 3-0, Gerrard riunisce la truppa in mezzo al campo. Li sprona, li motiva, li guida, li trasforma e, purtroppo per le gente rossonera, vince. Quella Champions è tutta sua, equamente spartita tra grinta, tecnica e leadership.

Steven Gerrard non dipende dal Liverpool, ma è il Liverpool che incarna Steve G. Basti pensare a quella maledetta stagione 2014/15. Il Liverpool si sta giocando il campionato contro il Chelsea di Josè Mourinho. A poche giornate dal termine, i reds si trovano contrapposti proprio alla squadra dello special One. Vietato sbagliare, nessuno scivolone sarà tollerato. Scivolone, brutti ricordi per Steve G. Proprio il capitano, proprio colui che più di tutti si meriterebbe di tornare a sollevare un trofeo, scivola e perde palla. Demba Ba lanciato a rete. Gol Chelsea, che sarà campione. Liverpool all’inferno. Tutto è, ancora una volta, legato a Steve G.

Da quel gol a cavallo tra il 99 e il 2000 ne è passata di acqua sotto i ponti del Merseyside, eppure Steve è ancora lì. Nel centro d’allenamento del Liverpool, per insegnare a ragazzini completamente diversi da lui cosa significhi essere bandiera del Liverpool, cosa significhi avere nelle vene il sangue reds, cosa significhi essere Steven Gerrard.

Tanti auguri Steve, nobile centrocampista dal sangue reds.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi