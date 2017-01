FIFA Football Awards 2016: Claudio Ranieri è il miglior allenatore

Claudio Ranieri è il miglior allenatore del 2016 e viene premiato durante la cerimonia "The Best" dei FIFA Football Awards 2016 da Diego Armando Maradona: il tecnico del Leicester ha compiuto un piccolo miracolo portando prima The Foxes in Champions League e poi vincendo la Premier League con questa squadra neopromossa.

Il tecnico vince la concorrenza di Zinedine Zidane che ha figurato benissimo con il Real Madrid e Fernando Santos che ha portato il Portogallo a vincere gli Europei.

Ranieri, da allenatore semisconosciuto in Premier League, si è conquistato progressivamente un posto nel cuore dei tifosi grazie alla sua spontaneità, al suo entusiasmo, al suo modo di esprimersi colorito di marca totalmente italiana e alla sua capacità di motivare un gruppo di giocatori fino a farli diventare un gruppo di campioni.

Ecco le sue dichiarazioni:

" Il dio del calcio ha stabilito che il Leicester dovesse vincere. È fantastico per me essere qui con tutte queste leggende, ora ho anche vinto questo grande premio. Ringrazio chi mi ha votato, la mia famiglia, mia moglie, i miei giocatori senza i quali non avrei potuto fare niente, il mio presidente. Quello che è accaduto lo scorso anno in Inghilterra è stato veramente strano, nessuno si sarebbe mai aspettato che vincessi il titolo. Dani Alves ha detto che a 30 anni deve iniziare a fare qualcosa di serio…io ho 65 anni ed ho iniziato adesso a vincere qualcosa quindi devo andare avanti… "