Gabbiadini tradisce il Southampton: il Manchester United strappa lo 0-0

Che l'obiettivo dichiarato sia Stoccolma, l'Ajax, la finale di Europa League, ormai lo sanno anche i muri. Per questo il Manchester United non si cruccia troppo per un quarto posto matematicamente andato da qualche giorno. Uno stato d'animo che si traduce nell'ultima trasferta del campionato: lo 0-0 un po' anonimo del St. Mary's Stadium contro il Southampton, un'altra tra le tantissime formazioni della Premier League senza più un solo obiettivo. Mourinho manda in campo varie seconde scelte, proprio come domenica contro il Tottenham, ma stavolta un punto riesce a strapparlo: merito soprattutto di Sergio Romero, il portiere di coppa, che dopo pochi minuti para un calcio di rigore a Manolo Gabbiadini tenendo chiusa fino alla fine la propria porta. Mentre i Saints staccano West Bromwich Albion e Bournemouth rimanendo da soli all'ottavo posto in classifica, i Red Devils chiudono la stagione al sesto, già definitivo a 90 minuti dal termine: una mezza delusione, considerato il lussuoso materiale presente in rosa, ma in compenso ci sono una Community Shield e una League Cup in bacheca, pronte a essere raggiunte da un'Europa League. E allora va bene così.

La cronaca della partita

Dopo 6 minuti il Southampton ha la possibilità di passare immediatamente in vantaggio: sbaglia Bailly, che stoppa con un braccio un pallone innocuo, sbaglia Dean, che considera all'interno dell'area un intervento avvenuto invece al limite, e sbaglia pure Gabbiadini, che dal dischetto si fa ipnotizzare dall'ex compagno alla Samp Romero. Un errore che spegne lentamente l'ardore del Southampton, da lì in poi poco pericoloso e graziato da Martial: brutta la sparacchiata dal limite del francese, servito stupendamente da Rooney. Di Cedric, stoppato da Jones proprio davanti a Romero, l'unica opportunità creata dai Saints fino al termine di un primo tempo tanto equilibrato quanto povero di emozioni. Mentre è abbastanza agevole il tuffo del portiere ospite, che agli sgoccioli non si fa ingannare da un destro sparato dal limite da Redmond.

Anthony Martial of Manchester United and Marouane Fellaini of Manchester United attempt to win the ball from Dusan Tadic of Southampton during the Premier League match between Southampton and Manchester United at St Mary's Stadium on May 17, 2017 in SouthGetty Images

Solo Southampton al rientro dagli spogliatoi: nel primo quarto d'ora Romero deve far sfoggio di concentrazione e riflessi, nell'ordine, su una punizione violenta di Tadic, su un destro da dentro l'area di Romeu e su una pennellata a giro di Ward-Prowse. Bravissimo. Ma ad avere le due opportunità migliori, a sorpresa, è il Manchester United: al 67' Mata spreca una bella azione di Rooney calciando alto da posizione ottimale, mentre poco più tardi Martial centra in pieno il secondo palo con una morbidissima conclusione a giro. Finale di marca biancorossa, con tanto di brivido portato dal neo entrato Rodriguez: botta incrociata di un nulla a lato. E lo United torna a casa con l'ennesimo pareggio del suo strano campionato.

La statistica chiave

Prosegue, come dicevamo, la pareggite del Manchester United: quindicesimo segno X del campionato per la banda Mourinho. Più di tutte le altre squadre.

Il tweet

L'uomo che ha regalato lo 0-0 al Manchester United è proprio lui: Sergio Romero.

Il migliore in campo

Romero. Un rigore parato, tanta sicurezza in ogni intervento, nessun errore. Un'ottima prova generale in vista di Stoccolma.

Il peggiore in campo

Gabbiadini. Sbaglia un penalty e perde ben presto fiducia nei propri mezzi: fino a quando rimane in campo praticamente combina poco o nulla.

Il tabellino

Southampton (4-3-1-2): Forster; Cedric (69' Pied), Yoshida, Stephens, Targett; Davis, Romeu, Ward-Prowse (77' Boufal); Tadic; Redmond, Gabbiadini (62' Rodriguez). All. Puel

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Bailly, Jones, Smalling, Darmian; Tuanzebe (64' Carrick), Fellaini (75' Herrera); Mkhitaryan, Mata (69' Rashford), Rooney; Martial. All. Mourinho

Arbitro: Mike Dean

Gol: -

Note: ammoniti Romeu (S), Cedric (S), Jones (M); al 6' Romero ha parato un rigore a Gabbiadini