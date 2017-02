Gabbiadini, un inizio da sogno: prima doppietta con i Saints

Difficile immaginare una partenza migliore: Manolo Gabbiadini, dopo sole due partite, è già riuscito ad incantare i tifosi del Southampton. Dopo il gran gol all’ esordio, infatti, l’attaccante lombardo si è ripetuto ieri a Sunderland segnando (in 15′) i primi due gol del match finito poi 0-4 per i ragazzi di Puel.

Nessuno aveva nutrito dubbi sulle qualità del ragazzo, che era comunque riuscito a segnare 16 gol al Napoli, ma in pochi si sarebbero aspettati un inizio simile: l’attaccante, infatti, veniva da un periodo non facile a causa delle difficoltà nell’adattarsi al gioco di Sarri e delle critiche ricevute. Ma Manolo ha dimostrato di essere lo stesso attaccante che aveva stupito tutti ai tempi della Sampdoria tanto da convincere Aurelio De Laurentiis a sborsare 13 milioni per portarlo all’ombra del Vesuvio. Da lì, dopo alcuni alti e bassi, è volato a Southampton, per la gioia dei tifosi inglesi che ne sono già innamorati.

Dopo Pellè, che aveva segnato 23 gol con la maglia biancorossa, arriva Gabbiadini che si presenta con tre reti in due partite: sono sempre gli attaccanti italiani ad ammaliare lo Stadium of Light. E se il buongiorno si vede dal mattino…

A cura di Francesco Cisternino

