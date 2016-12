Giroud abbatte il muro del WBA: 1-0 Arsenal nel Boxing Day

Dopo le sconfitte contro Everton e Manchester City, l'Arsenal si riprende ma che fatica contro il WBA che aveva impostato una gara ultra difensiva all'Emirates Stadium. Alla fine, il colpo di testa di Giroud riporta i 3 punti ai gunners che si mantengono dunque nei piani alti della classifica in attesa dei posticipi di Liverpool e Manchester City. Resta invece il -9 dal Chelsea di Conte, non un gap impossibile da colmare ma questo Arsenal - almeno per ora - non dà mai la sensazione di poter essere la vera protagonista della stagione. Menzione speciale per Özil che oggi ha superato Xavi nel computo degli assist in carriera (202 a 201) ed è il secondo per assist fatti in Premier League (nelle prime 100 gare) alle spalle del nostro Éric Cantona.

L'Arsenal mette subito sotto il WBA ma la squadra di Pulis si difende con le unghie e con i denti, bloccando l'accesso in area di rigore ai giocatori di casa. Spesso decisivo Yacob ad abbassarsi fino alla linea dei centrali per dare fastidio a Giroud, mentre l'Arsenal ci prova solo con conclusioni dalla distanza ma i vari Xhaka, Sánchez e Iwobi non trovano la porta di Foster.

In avvio di ripresa l'Arsenal cerca di essere più incisivo: ci prova Iwobi ma Foster non trattiene con il portiere avversario che poi si supera sul tentativo di tap-in di Alexis Sánchez. Dal corner conseguente arriva poi un'altra chance per i padroni di casa, ma Sánchez è sfortunato nel colpire il palo da dentro l'area piccola. Foster è ancora superlativo sulle conclusioni di Sánchez (gran destro dal limite) e Giroud (sinistro ad incrociare) mantenendo la propria porta inviolata. Wenger a questo punto fa entrare Lucas Pérez e Ramsey ma il risultato non cambia. Yacob sfiora il vantaggio per i baggies ma quando lo 0-0 sembra il risultato finale arriva il gol di Giroud che di testa scavalca Foster sullo spiovente di Özil. 202Esimo assist in carriera per il tedesco, quarto gol in campionato per il francese e l'Arsenal ritrova finalmente la vittoria dopo i ko contro Everton e Manchester City.

La statistica

100 - Le presenze in Premier League di Özil che ha anche il tempo di confezionare il suo 36esimo assist in carriera nel campionato britannico. Solo Éric Cantona ne ha sfornati di più (39) nelle sue prime 100 presenze in Premier.

Il migliore

Ben FOSTER - Se il WBA resta appeso al risultato fino alla fine, il merito è soltanto il suo. Per tutto il secondo tempo mura ogni tipo di tentativo di conclusione dei giocatori dell'Arsenal. Solo Giroud riesce a scavalcarlo nel finale, ma quanta fatica...

Il peggiore

Salomón RONDÓN - Ok la tattica troppo difensiva di Tony Pulis, ma l'attaccante venezuelano non riesce a mettere mai in apprensione i due centrali dell'Arsenal che lo chiudono con 'troppa' semplicità.

Tabellino

Arsenal-West Bromwich Albion 1-0

Arsenal (4-2-3-1): Čech; Bellerín, Gabriel Paulista, Koscielny, Gibbs (71' Nacho Monreal); Coquelin (74' Ramsey), G.Xhaka; Iwobi (71' Lucas Pérez), Özil, Alexis Sánchez; Giroud. All. Arsène Wenger

West Bromwich Albion (4-2-3-1): B.Foster; C.Dawson, McAuley, J.Evans, Nyom; Yacob, D.Fletcher; Brunt, Chadli (62' McClean), M.Phillips; Rondon (80' Robson-Kanu). All. Tony Pulis

Marcatori: 86' Giroud (A)

Arbitro: Neil Swarbrick

Ammoniti: 43' Giroud, 65' Gibbs, 83' B.Foster, 88' Ramsey

Espulsi: nessuno