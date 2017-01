Giroud e lo scorpione magico: 2-0 al Palace, l'Arsenal inizia l'anno alla grande

Prima la zuccata decisiva per i 3 punti sofferti contro il West Brom, poi la magia di oggi. L’anno dell’Arsenal è ricominciato esattamente così come si era chiuso: nel segno di Olivier Giroud. E’ un gol di rara bellezza, una perla destinata a copertine e sigle dei programmi sportivi quella con cui il ritrovato bomber di Wenger ha deciso di aprire l’anno. Uno scorpione di puro istinto, uno di quei colpi dove intuizione, tempismo, fiuto e pizzico di fortuna combaciano perfettamente nella creazione di un risultato unico. Una perla che sblocca una partita stra-dominata dall’Arsenal e che consente alla fine di ottenere ciò che per i Gunners era più importante: 3 punti. Una vittoria che vale il sorpasso a Tottenham e Manchester City e che rimette così Wenger al 3° posto in una battaglia per lo lotta Champions che, insieme al rientro di Mourinho, vedrà presumibilmente 4 squadre giocarsi due posti.

La cronaca

Allardyce alla fine si presenta con uno schema tattico che è in realtà un 4-5-1 con due linee strettissime. L’Arsenal domina fin dai primi minuti ma il muro delle Eagles, nonostante le difficoltà, regge. Fa sorridere dunque quando al 17’ l’Arsenal passa sfruttando una ripartenza veloce conclusa dal capolavoro di Giroud su assist di Sanchez. Un gol che di fatto stende il Palace, che prova a “difendere” lo svantaggio per poi magari provarci nel finale, ma che di fatto non si farà mai pericoloso se non per 5 minuti di fuoco a metà della ripresa. Momento favorevole che per giunta arriva solo come reazione al 2-0 subito da Iwobi a inizio ripresa, con l’esterno dell’Arsenal bravo a sfruttare un palla sporca non pulita da Dann in area. Poco insomma, troppo poco per poter impensierire un Arsenal a tratti troppo lezioso ma al tempo stesso brillante e mai in difficoltà. I Gunners tra le mura amiche si confermano una certezza e nel lungo cammino per un posto Champions saranno certamente una costante fino alla fine.

La statistica

L’Arsenal anche oggi si conferma come unica squadra della Premier a non aver mai chiuso in svantaggio un primo tempo.

Il tweet

Il migliore

Giroud. In una partita dove tira fuori un gol del genere non poteva che essere il suo il nome del migliore. Lo scorpione che vale l’1-0 dell’Arsenal è davvero una magia di rara bellezza. Da vedere e rivedere.

Il peggiore

Dann. Parecchio impreciso in tante situazioni, dal finale di primo tempo al gol di Iwobi che vale il 2-0 Arsenal.

Il tabellino

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal; Elneny (72’ Coquelin), Xhaka; Iwobi (78’ Oxlade-Chamberlain), Alexis, Lucas Perez (72’ Ramsey); Giroud.

Crystal Palace (4-3-2-1): Hennessey; Kelly, Dann, Tomkins, Ward; Cabaye (65’ Mutch), Flamini, Puncheon; Townsend (71’ Lee), Zaha; Benteke (77’ Campbell).

Gol: 17’ Giroud, 56’ Iwobi.

Note – Ammoniti: Tomkins; Monreal.