Guardiola ammette: "Stagione fallimentare, al Barcellona o al Bayern mi avrebbero esonerato"

Arrivato con grandi aspettative, con un super contratto e un mercato faraonico, Pep Guardiola alla sua prima stagione al Manchester City ha fallito tutti gli obiettivi. Fuori in Champions League, fuori in Fa Cup, quasi mai in lotta per il titolo in Premier League: è la fotografia impietosa di una annata non certo brillante.

Per il tecnico catalano è il momento di fare un bilancio, anche se c'è ancora da conquistare la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Guardiola ha ammesso il suo fallimento...

" Nella mia situazione, in un grande club sarei stato licenziato. Nei club in cui ho lavorato in precedenza, oggi non sarei qui. In sei mesi, al Barcellona o al Bayern Monaco se non vinci sei fuori. Lì tu devi vincere. Non ti danno una seconda chance. Qui, mi hanno dato una seconda possibilità e cercherò di farlo. La prossima stagione avrò un altro anno di contratto e se le cose non andranno bene cambieranno sicuramente allenatore. [Josep Guardiola al Daily Mirror] "

Mancano due giornate alla fine del campionato e il City deve guardarsi dall’Arsenal che ha rimontato fino al 5° posto a -3 dai citizens. In realtà, l’obiettivo della squadra di Guardiola sarà quello di superare il Liverpool al terzo posto ed evitare così i playoff di Champions.