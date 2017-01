Guardiola, fine della corsa: Manchester City umiliato, 4-0 Everton!

Fine della corsa: il Manchester City è, se non ufficialmente almeno ufficiosamente, fuori dai giochi per il titolo di Premier League. Liverpool ancora fatale: dopo il ko subìto contro i Reds l'ultimo dell'anno, il 4-0 che l'Everton rifila alla squadra di Pep Guardiola è un quadruplo montante che azzera ogni residua ambizione di primo posto. Per larghi tratti irriconoscibili, nonostante qualche buona occasione creata quando la gara è ancora in equilibrio, de Bruyne e soci si perdono completamente per strada, venendo massacrati nella ripresa dalla corsa e dal pressing dei giovanotti di casa. Lukaku apre i conti poco dopo la mezz'ora, Mirallas amplia la distanze al rientro dell'intervallo, i giovani Davies e Lookman firmano quello che per entrambi è il primo gol in Premier League: per il Pep è una disfatta senza se e senza ma. Ed è quasi ironico che a decretarla sia l'amico Ronald Koeman, ex compagno ai tempi dell'indimenticato Barcellona di Crujff: lui sì può godersi la scalata di un Everton sempre più proiettato verso le zone nobili di classifica.

Ein verzweifelter Pep Guardiola im Spiel gegen EvertonImago

La cronaca della partita

Ritmi alti sin dai primi minuti: l'Everton pressa e corre, il City risponde col palleggio. E ha le migliori occasioni. A cominciare da Sterling, che al 13' viene fermato in qualche modo da Robles e Baines: ci starebbe il rigore per uno sgambetto del portiere, ma Clattenburg non vede. Ancora Sterling e poi Silva peccano di cattiveria davanti alla porta, venendo in entrambi i casi stoppati da Robles, e così al 34' a passare è a sorpresa l'Everton: male Stones che sbaglia il tocco in avanti, Davies trova il taglio perfetto per Mirallas, da questi a Lukaku che col sinistro fredda imparabilmente Bravo. L'1-0 è una scossa per il City, che inizia a produrre occasioni su occasioni: Agüero non arriva sottomisura sul centro di de Bruyne, Sterling manca di poco la porta da fuori. Quindi, a pochi secondi dall'intervallo, Davies salva provvidenzialmente sulla linea un colpo di testa quasi vincente di Sagna.

Everton's Belgian striker Romelu Lukaku (C) celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Everton and Manchester City at Goodison Park in Liverpool, north-west England on January 15, 2017.AFP

Ma se il City crea, l'Everton segna. Anche nella ripresa. Non passano nemmeno due minuti dall'intervallo e i Toffees chiudono la partita con quasi un tempo d'anticipo: Barkley tocca per il libero Mirallas, che incrocia il destro alle spalle di Bravo mettendo a segno il 2-0. È una mazzata per il City, che non riesce più a reagire limitandosi a cercare spazi, ma senza trovarli. Un palleggio lento interrotto da Agüero, che al 72' con un destro incrociato chiama Robles alla deviazione in angolo, e da una punizione a giro di Touré bloccata dall'ex Wigan. Poca roba, comunque, nonostante Guardiola si sbilanci inserendo Iheanacho. Anzi, nel finale è l'Everton - che accoglie il neo arrivato Schneiderlin – a completare l'umiliazione: il giovane Davies inizia con un'incursione tra due avversari e conclude l'azione, ricevendo da Barkley e superando Bravo con uno scavetto dolcissimo. E all 94', l'incubo del City è completo: Stones sbaglia ancora, Lookman (entrato da pochissimi secondi) si infila in area e da posizione defilata batte ancora Bravo firmando, pure lui, la sua prima rete in Premier League.

La statistica chiave

Precisione chirurgica per l'Everton: quattro conclusioni verso la porta di Bravo, quattro gol.

Il tweet

L'espressione di Guardiola dopo il 2-0 di Mirallas. Non servono commenti.

Il migliore in campo

Davies. Senza nulla togliere a Mirallas, autore di un assist e di un gol, il talentino di casa gioca una partita pazzesca: corre per quattro, morde le caviglie degli avversari, si fa trovare in ogni zona del campo, evita un gol sulla linea, entra nell'azione dell'1-0 e inizia e conclude quella del tris. Primo gol in Premier League, alla settima presenza. E ha soltanto 18 anni.

Il peggiore in campo

Stones. Gli ululati del pubblico ogni volta che tocca palla lo mandano in confusione. È impaurito, spaesato. L'errore nel disimpegno che origina l'1-0 di Lukaku è il simbolo più netto della sua prestazione, quello che regala il poker a Lookman il sigillo finale.

Il tabellino

Everton (3-4-1-2): Robles; Holgate, Williams, Funes Mori; Coleman, Davies, Barry (74' McCarthy), Baines; Barkley (90' Lookman); Mirallas (65' Schneiderlin), Lukaku. All. Koeman

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Sagna, Stones, Otamendi, Clichy; Touré, Zabaleta (62' Iheanacho); de Bruyne, Sterling, Silva; Aguero. All. Guardiola

Arbitro: Mark Clattenburg

Gol: 34' Lukaku, 47' Mirallas, 79' Davies, 94' Lookman

Note: ammoniti Holgate (E), Silva (M), Lukaku (E), Otamendi (M)