Hazard elogia Conte: "Grazie a lui sono più completo: e per il lavoro tattico è meglio di Mourinho"

Se ciò che impressiona del Chelsea di Antonio Conte è indubbiamente la grinta, il carattere, la concentrazione e la straordinaria compattezza come squadra capace di attaccare e difendere in 11 è innegabile che il condottiero leccese sia stato formidabile anche a valorizzare tante stelle in declino su tutte Eden Hazard, grande protagonista nel 3-1 sull’Arsenal con un mozzafiato slalom concluso con un gol che ha fatto esplodere di gioia Conte e tutta la panchina.

L’esterno d’attacco belga in una recente intervista al Guardian, ha provato a spiegare il suo ottimo rapporto col tecnico e in che cosa l’ex tecnico della Juventus è a suo avviso migliore di Mourinho…

" Mi sento un giocatore più forte e completo rispetto a quando sono stato votato miglior giocatore della Premier League due anni fa. In questi giorni sto cercando sempre di toccare un sacco di palloni, di essere coinvolto e di giocare il mio calcio per 90 minuti. Il tecnico vuole molto da me, moltissimo. Quando non abbiamo la palla, vuole che difenda, che vada a chiudere e quando abbiamo il pallone invece devo contrattaccare ed essere libero, sempre cercando di fare qualche 'magia'. La maggiore differenza fra lui e Mourinho? Certamente la cura sulla tattica. Con Conte io e i miei compagni sappiamo esattamente cosa dobbiamo, le posizioni, le coperture: non abbiamo dubbi. Con Mourinho non lavoravamo così intensamente. Sapevamo cosa fare perché giochiamo a calcio e ormai conosciamo cosa fare con un modulo però gli automatismi sono assai diversi. "