I dati che dicono che il Chelsea di Conte vincerà la Premier League

15 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; 7 punti di vantaggio sulla seconda dopo 18 giornate (in attesa del Liverpool); 12 successi consecutivi. I numeri del Chelsea di Antonio Conte iniziano a delineare i confini di una sentenza. Giustamente il tecnico pugliese ricorda a tutti, in primis ai suoi giocatori, che i record non servono a nulla senza i trofei ma noi aggiungiamo che spesso vanno di pari passo.

I Blues hanno inanellato 12 vittorie di fila e ora vanno a caccia del primato dell’Arsenal degli invincibili che per la prima volta dopo 14 anni è davvero a rischio. Wenger si fermò a 14, a Conte mancano ancora due tappe: Stoke City in casa e Tottenham fuori.

ANNO SQUADRA VITTORIE 2002 Arsenal 14 2016 Chelsea 12 2000 Manchester United 12 2009/10 Chelsea 11 2014 Liverpool 11 2015 Manchester City 11 2008/09 Manchester United 11

La corsa al titolo prosegue sotto i migliori auspici per il Chelsea che quando si ritrova davanti a tutti al Boxing Day difficilmente fallisce la missione a fine stagione. Intanto, i Blues, in questo filotto da 12 bottini pieni, hanno messo in evidenza la loro arma migliore, la difesa, avendo incassato solo 2 gol: non ci sono precedenti in 128 anni di storia del campionato inglese. Questo sì, è già un record di Antonio Conte, l’uomo che a ottobre aveva visto crollare la quota sul suo esonero da 33,00 a 4 volte la posta… L’allenatore leccese rispose con un sorriso: "Sto cercando di trovare chi ha messo i soldi...". Ora ride più di tutti perché la sua difesa a tre (completata da un signor portiere come Courtois) è imperforabile, i giocatori si sacrificano, Diego Costa è il terminale offensivo ideale e anche quando non c’è, come contro il Bournemouth, la sua mancanza non si sente perché tatticamente la squadra è una corazzata. La conquista della Premier al primo tentativo in estate sembrava un’ipotesi azzardata, ma adesso i bookies avranno aggiustato il tiro.

STAGIONE POSIZIONE NEL BOXING DAY POSIZIONE FINALE 1998/99 1 3 2004/05 1 1 2005/06 1 1 2009/10 1 1 2014/15 1 1 2016/17 1 ?