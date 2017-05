Ibrahimovic, operazione riuscita: "Recupererà completamente e tornerà a giocare"

Il lungo cammino verso il rientro inizia oggi. Zlatan Ibrahimovic è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio infortunato due settimane fa in Europa League. Un’operazione andata a buon fine, stando a quanto reso noto dal suo agente Mino Raiola con un comunicato stampa.

" Zlatan Ibrahimovic è stato operato con successo al ginocchio. Recupererà completamente e non si è trattato di un infortunio che ha messo a repentaglio la sua carriera. L’operazione è stata effettuata da Freddie Fu e Volker Mushal dello UPMC Sports Medicine program di Pittsburgh. Zlatan ha iniziato lì la riabilitazione e resterà in cura dal Dr.Fu e dal Dr. Musahl durante il processo di recupero. Zlatan e lo staff medico non saranno disponibili per interviste. Ulteriori aggiornamenti seguiranno più avanti. "

Parole tanto scarne quanto inequivocabili. Ibrahimovic, prossimo ai 36 anni, farà di tutto per tornare in campo e chiudere a testa alta una carriera memorabile. Resta da stabilire, invece, la maglia che indosserà. Il contratto con il Manchester United non verrà probabilmente rinnovato, lo svedese ha addirittura rifiutato un prolungamento visto l’infortunio. E, l’ipotesi di un finale di carriera in MLS, non pare delle più peregrine.