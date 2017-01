Ibrahimovic riprende il Liverpool nel finale: all'Old Trafford è 1-1

A pensarci bene, l'1-1 tra Manchester United e Liverpool serve poco a entrambe: ai Red Devils, che mancano l'aggancio al City in classifica, e soprattutto ai Reds, che perdono contatto con il Chelsea capolista. Ma è una considerazione che probabilmente passa in secondo piano di fronte a una gara bella, equilibrata, vibrante, piena di ritmo fino al 94'. È un pareggio tutto sommato giusto, quello che scaturisce dall'Old Trafford: lo determina il guizzo finale di Ibrahimovic, che risponde al rigore messo a segno nel primo tempo da Milner. Un rigore causato da uno sciocco mani in area di Pogba, deludente per tutto il corso del match. Lo United conclude qui la propria straordinaria striscia di 9 successi consecutivi in tutte le competizioni (6 in Premier League); il Liverpool conferma di essere grande con le grandi, nonostante una vittoria solo sfiorata e alla fine mancata. Per entrambe, la sensazione che la stagione potrà riservare solo sorprese positive.

Manchester United-LiverpoolAFP

La cronaca della partita

Dopo un quarto d'ora di errori, palloni alti e tensione, la gara si sblocca poco prima del 20': Ibrahimovic è favorito da un errore di Lovren nel retropassaggio, vince il rimpallo con Mignolet ma la palla si adagia sulla parte alta della traversa. Anche Pogba ha la grande occasione, ma la spreca: sinistro incrociato davanti al portiere, mira sbagliata. Al 27', un po' a sorpresa, passa il Liverpool: da un'azione d'angolo lo stesso Pogba colpisce goffamente il pallone con una mano in area, Oliver indica il dischetto e Milner è freddo nel segnare lo 0-1, nonostante de Gea si tuffi dalla parte giusta. Il protagonista dell'ultima parte di tempo è Mignolet: doppia grande parata del belga, prima sulla punizione-bomba calciata dal limite da Ibrahimovic e poi su Mkhitaryan, presentatosi davanti a lui grazie al buco lasciato dalla difesa ospite.

James Milner (Manchester United vs. FC Liverpool)Eurosport

Al rientro dall'intervallo, Origi spaventa de Gea: destro a giro deviato da Jones e palla out non di molto. Ma la chance vera ce l'ha ancora Mkhitaryan: per la seconda volta l'armeno si presenta davanti a Mignolet e per la seconda volta non ne approfitta, servendo Martial che con la porta vuota non riesce nella deviazione di tacco. Klopp inserisce Coutinho, che pesca subito Firmino: destro secco da posizione defilata, gran respinta di de Gea. E se lo United attacca alla ricerca del pari, il Liverpool morde in contropiede: Lallana e Wijnaldum, però, mancano il possibile 0-2. Decisiva per Mourinho è l'entrata in campo di Fellaini: all'84' il belga spizza sul palo il cross morbido di Rooney, Valencia rimette al centro e Ibrahimovic, da due passi, batte finalmente Mignolet di testa, ristabilendo il punteggio di parità. Nel finale Wijnaldum ha la palla dell'1-2 ma la spreca: para de Gea. Sarebbe stato ingiusto.

La statistica chiave

Il Liverpool è l'unica formazione della Top six della Premier League a non aver mai perso in campionato contro le altre 5 grandi (Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City e Manchester United): in 6 partite, gli uomini di Klopp hanno ottenuto 3 vittorie e altrettanti pareggi.

Il tweet

Il migliore in campo

Emre Can. Presenza instancabile in mezzo al campo. Sia in copertura che in inserimento. Con lui, Pogba e compagni hanno sempre vita difficilissima.

Il peggiore in campo

Pogba. Molle e fuori dal gioco. Non dà l'apporto che ci si aspetterebbe da uno come lui. Anzi, combina più di un disastro: si divora l'1-0 davanti a Mignolet e poi, soprattutto, commette il mani da rigore che regala al Liverpool il vantaggio.

La dichiarazione

Zlatan Ibrahimovic : "Molto meglio nel secondo tempo rispetto al primo, in cui abbiamo commesso troppi errori. Avremmo voluto vincere, ma proseguiamo la nostra striscia. Siamo lì".

Il tabellino

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Darmian (76' Fellaini); Herrera, Carrick (46' Rooney), Pogba; Mkhitaryan, Ibrahimovic, Martial (65' Mata). All. Mourinho

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Lovren, Klavan, Milner; Henderson, Can, Wijnaldum; Lallana, Firmino, Origi (61' Coutinho). All. Klopp

Arbitro: Michael Oliver

Gol: 27' rig. Milner (L), 84' Ibrahimovic (M)

Note: ammoniti Lovren (L), Wijnaldum (L), Firmino (L), Herrera (M)