Ibrahimovic-show e colpo dello scorpione di Mkhitaryan: United-Sunderland 3-1

Le magie di Ibrahimovic e Pogba fanno bello il Manchester United nel Boxing Day di Premier League e regalano a Mourinho la quinta vittoria consecutiva. Le attaccature di ritardo dal Chelsea di Antonio Conte capolista rimangono 13 (!), ma le convinzioni crescono e gli uomini cardine cominciano ad assumersi le loro responsabilità. Al cospetto dell'ex mai rimpianto David Moyes i Red Devils divertono il pubblico di Old Trafford con giocate d'alta scuola: la più clamorosa - il colpo dello scorpione di Mkhitaryan - è viziata da oceanico offside, ma il direttore di gara Atkinson, in pieno clima natalizio, sceglie di consegnare tale prodezza agli archivi.

La cronaca della partita

Parte forte lo United che colpisce una traversa con gran destro a giro di Paul Pogba, ma dopo un avvio a rilento il Sunderland prende quota e spaventa De Gea con le sortite di Anichebe e Fabio Borini. Ci pensa Daley Blind a scuotere l'impasse con chirurgico diagonale sinistro in buca d'angolo su assist di Ibrahimovic.

La ripresa è sostanzialmente dominata dai Red Devils, che archiviano però la pratica solamente nel finale di gara: Ibrahimovic sfrutta nel migliore dei modi l'assist tra le linee di Pogba, mentre Mkhitaryan s'inventa uno spettacolare colpo dello scorpione su assist del solito Ibra (ma l'armeno si trova in posizione di netto offside). Nel finale c'è spazio per la prodezza dell'ex attaccante di Roma e Nazionale azzurra Fabio Borini, autore di un destro all'incrocio dal limite dell'area. Non ci si è per nulla annoiati a Old Trafford.

La statistica chiave

11 - Undici gol nelle ultime dieci partite (tra tutte le competizioni) per Zlatan Ibrahimovic. On fire.

Il tweet della partita

Il migliore

Zlatan Ibrahimovic, perchè quest'oggi fa (quasi) tutto lui: due assist con ricami da giocoliere e un gol da attaccante di razza su innesco di un Pogba ormai più che affiatato con l'ex Juventus, Inter e Milan. Il bottino di reti parla chiaro, lo svedese si è caricato sulle possenti spalle il ManU.

Il peggiore

Denayer, una vera sciagura. Non si contano nemmeno i palloni regalati agli avversari. Da alcuni di essi nascono le reti dei Red Devils.

Il tabellino

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Blind; Carrick, Herrera (84’ Fellaini), Pogba; Mata, Ibrahimovic, Lingard (62’ Mkhitaryan) Allenatore: Mourinho

Sunderland (4-3-3): Pickford; Jones, Djilobodji, Kone, Van Aanholt; Denayer, Ndong (86' Love); Borini, Larsson (83’ Khazri), Anichebe; Defoe Allenatore: Moyes

Arbitro: Atkinson

Gol: 39’ Blind, 82’ Ibrahimovic, 86’ Mkhitaryan; 90' Borini

Note – Ammoniti: Blind; Kone, Borini