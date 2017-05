Il 2 maggio è la festa del Leicester: un anno fa esplodeva la gioia a casa Vardy

2 maggio fa rima con festa cittadina per Leicester. Esattamente un anno fa, difatti, il Leicester City Football Club di mister Claudio Ranieri si laureava Campione d’Inghilterra scrivendo il lieto fine della più incredibile delle favole del calcio moderno. Il primo titolo della storia del club inglese venne festeggiato a distanza: i calciatori del Leicester si erano dati appuntamento a casa del “bomber” Jamie Vardy per seguire in tv la sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Guus Hiddink e il Tottenham diretta rivale delle Foxes per il titolo.

Poteva forse seguire un canovaccio ordinario il match? Macché. In vantaggio di due reti, il Tottenham di Pochettino si faceva rimontare dai Blues, incassando il gol del definitivo 2-2 a sette minuti dalla fine, per effetto di uno splendido destro a giro di Eden Hazard, fin lì protagonista di una stagione anonima. Al fischio finale di Mark Clattenburg a casa Vardy si scatenava il finimondo: l’account twitter ufficiale del club delle Midlands ha ripubblicato il video dell’esultanza dei giocatori per il primo anniversario dello storico titolo; rivederlo a distanza di un anno provoca ancora un certo effetto. Sì, è successo veramente e noi ne siamo stati testimoni…