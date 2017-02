Il Burnley cancella la chance del Chelsea: Blues bloccati sull'1-1

E’ una prodezza balistica di Brady a tenere ancora accesa la flebile, flebilissima fiamma di questa Premier League. Quella e il gran catenaccio di Sean Dyche, con il Burnley che si affida alla tattica più antica – e più bistrattata – del mondo per riuscire dove in pochissime avevano osato quest’anno: fermare il Chelsea. Turf Moor si conferma campo difficilissimo – non a caso per rendimento casalingo il Burnley è con 29 punti la terza squadra della Premier – e persino in lanciatissimo Chelsea deve lasciare sul campo quello che aveva tanto le sembianze di un primo match point. Con un successo infatti i Blues si sarebbero lanciati a +12 su Arsenal e Tottenham, che con 39 punti in palio da qui alla fine avrebbe tanto avuto il significato del “game over”. Invece il Chelsea è bloccato appunto da una perla di Brady e da cuore ed organizzazione di una squadra solida e coriacea, capace di chiudersi a riccio con due linee strettissime e di non subire praticamente più pericoli nonostante l’assedio territoriale del Chelsea. Conte deve così accontentarsi del punticino che lo porta a +10 sulle due rivali londinesi. La strada resta in discesa, ma una vittoria – anche a livello psicologico – avrebbe avuto tutt’altro effetto.

La cronaca

I Blues partono fortissimo e dopo solo 7 minuti passano grazie al perfetto contropiede concluso da Pedro. Sono 20 minuti di Chelsea perfetto che lascerebbero presagire a un facile pomeriggio, ma il Burnley ha il grande merito di trovare il pari al primo tiro in porta: la punizione calciata da Brady infatti è un sinistro a giro di splendida fattura. E da quel momento la partita cambia. I Clarets prendono infatti coraggio e per tutto il primo tempo, dopo aver alzato il baricentro, riescono anche a impensierire il Chelsea con qualche ripartenza – clamorosa la chance di Lowton –, dando palese spiegazioni ai numeri che la vedono come terza forza complessiva tra le mura amiche.

Nella ripresa però il Chelsea torna a spingere forte e fare del predominio territoriale la trama tattica della partita. Uno spartito a cui però la squadra di Conte dimentica di aggiungere una componente fondamentale: tirare in porta. Nonostante la specie di semi-assedio messo in atto, Heaton non corre mai pericoli e la compatta linea dei Clarets regge con merito fino alla fine. Un punto a testa e fiammella che, per le altre, resta ancora – seppur flebile e lontanissima – accesa.

La statistica

Nove vittorie, due pareggi, tre sconfitte. 29 punti tra le mura amiche. in casa il Burnley ha lo stesso identico ruolino di marcia dell’Arsenal. Chapeau.

Il migliore

Barnes. Sembra assurdo premiare l’attaccante della squadra che ha fatto un perfetto catenaccio, ma l’inglese ha avuto il merito di tenere impegnato da solo – ogni volta – un Luiz oggi sulle nuvole. E il Burnely grazie a lui è riuscito spesso a salire.

Il peggiore

Luiz. Distratto, lento, impacciato. In una delle versioni insomma per il quale l’avevamo conosciuto. Pomeriggio no di una stagione fin qui comunque inappuntabile.

Il tabellino

Burnely (4-4-2): Heaton; Lowton, Keane, Mee, Ward; Boyd, Barton, Westwood, Brady (64’ Arfield); Gray (82’ Vokes), Barnes.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Luiz, Cahill; Moses (72’ Willian), Kante, Matic (67’ Fabregas), Alonso; Pedro (87’ Batshuayi), Costa, Hazard.

Gol: 7’ Pedro; 24’ Brady.

Note – Ammoniti: Westwood, Lowton, Barton; Luiz, Fabregas.