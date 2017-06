Il calcio piange Cheikh Tioté: morto a 30 anni dopo un arresto cardiaco in allenamento

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Cheikh Tioté. Il 30enne centrocampista ivoriano, che aveva a lungo militato nelle file del Newcastle, ha perso la vita mentre si allenava col proprio club, il Bejing Enterprises, a causa di un arresto cardiaco avvenuto durante una seduta di allenamento.

A confermare la drammatica notizia è stato l’agente dell’ivoriano, Emanuele Palladino: “E' con enorme tristezza che confermo la scomparsa del mio assistito, al momento non possiamo dire altro nel rispetto della privacy dei suoi familiari in questo momento difficile".

Sette anni in Premier con il Newcastle, ha vinto una Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio

Nato da una famiglia musulmana a Yamoussoukro, inizia a giocare nelle strade della sua città dove resta fino a 15 anni quando viene notato e scoperto da uno scout dell’Anderlecht che lo porta in Belgio. Nel 2007 approda in prestito al Roda, dove si mette in mostra, e convince il Twente ad ingaggiarlo per una cifra vicina inferiore al milione di euro. Con la formazione olandese vincerà il titolo di campione olandese. Nell’estate del 2010 Tiotè viene acquistato dal Newcastle, squadra inglese di Premier, per 3,5 milioni di sterline con la maglia dei Magpies giocherà sette stagioni raccogliendo 139 presenze e 1 gol. Pilastro della nazionale della Costa d’Avorio, nel 2015 vince la Coppa d’Africa da protagonista con gli Elefanti. Nel febbraio del 2017 era giunto il trasferimento nella Chinese League.