Il Chelsea cancella la parata per il titolo dopo la strage di Manchester

Il Chelsea ha deciso di cancellare la prevista sfilata per celebrare la vittoria in Premier League per rispetto dopo l'attacco terroristico di Manchester. In un comunicato il club inglese dichiara che sarebbe "inappropriato" tenere la parata e annuncia che indosserà una fascia nera in segno di lutto nella finale di Fa Cup in programma sabato 27 maggio.

"Alla luce di questi tragici eventi, riteniamo sia inopportuno andare avanti con la sfilata della vittoria a Londra", si legge nel comunicato. "Crediamo fermamente, nell'interesse di tutti che sia la cosa più corretta da fare. Siamo sicuri che i nostri tifosi capiranno", prosegue il club inglese.