Il Chelsea saluta Terry e fa record di vittorie, l'Arsenal resta fuori dalla Champions dopo 19 anni

La Premier League si chiude senza scossoni in zona Champions. Il Chelsea vince in casa con il Sunderland e raggiunge la 30° vittoria stagionale, record in Premier League; ma quella di Stamford Bridge è la partita di John Terry, ultima della sua incredibile carriera con la squadra londinese, dove è cresciuto. Sostituito al 26’ del primo tempo (26, come il suo numero di maglia) esce tra due ali di compagni e tra gli applausi del pubblico che l’ha acclamato per 19 anni. Sicuramente più interessanti i match di Manchester City, Liverpool e Arsenal, in corsa per terzo e quarto posto. Dopo 90’ la situazione resta invariata rispetto alla giornata precedente: Tottenham 2° (con Kane capocannoniere, 29 reti), City 3° e diretto in Champions, Liverpool 4° ai preliminari. Arsenal e Manchester United in Europa League con l’Everton che raggiunge i preliminari della seconda competizione europea vista la contemporanea presenza in finale di FA Cup di Chelsea e Arsenal.

Arsenal-Everton 3-1

L’Arsenal dopo 20 anni è fuori dalla Champions League. I risultati di City e Liverpool condannano la squadra di Wenger, che dopo due decadi abbandona la coppa dalle grandi orecchie. Eppure i Gunners svolgono il loro compito. Subito in vantaggio con Bellerin, i padroni di casa raddoppiano con Sanchez al termine del primo tempo. Nella ripresa però, con la consapevolezza di non poter più entrare in Champions, l’Arsenal molla e subisce la rete, su rigore, di Lukaku, che chiude la propria stagione con 25 gol (secondo in classifica marcatori dietro a Kane, 29). Nel finale Ramsey chiude sul 3-1 ma per l’Arsenal c’è “solo” l’Europa League.

Aaron RamseyGetty Images

Watford-Manchester City 0-5

Tutto facile e deciso nel primo tempo. La squadra di Guardiola si diverte e in poco più di mezz’ora mette al muro il Watford. Vantaggio di Kompany al 5’, doppietta che sigilla il match di Aguero tra 23’ e 36’. Il City continua a divertirsi e nella ripresa incrementa il vantaggio. Al 41’ in gol Fernandinho, seguito da Gabriel Jesus che firma il pokerissimo al 58’. La squadra di Guardiola chiude al 3° posto, raggiungendo la fase a gironi di Champions League.

Sergio AgueroEurosport

Liverpool-Middlesbrough 3-0

I Reds soffrono tremendamente nella prima parte di gara e, vedendo i contemporanei vantaggi di City e Arsenal, temono che la maledizione del posto in Champions possa ancora avere casa ad Anfield Road. Il gol dell’olandese Wijnaldum nel finale di primo tempo però apre le porte del 4° posto alla squadra di Klopp, che chiude il primo tempo da “qualificata”. Bastano 5’ nella ripresa per chiudere il discorso. Come alla prima giornata, Coutinho inventa una gran punizione e con il 2-0 mette al sicuro il risultato, corroborato poi dalla rete del definitivo 3-0 di Lallana. I Reds tornano ad assaporare il clima dell’Europa che conta dopo 3 stagioni di assenza.

Georginio WijnaldumGetty Images

Chelsea-Sunderland 5-1

L’attesa è solo per la standing ovation in onore di John Terry, che avviene al 26’, come da numero di maglia. Tutti in piedi a Stamford Bridge e uscita tra due ali formate dai compagni di squadra. Saluti a tutti e festa assoluta per i blues, che sul campo si tolgono l’ultima soddisfazione raggiungendo il record delle 30 vittorie in una stagione di Premier League. Il Sunderland va in vantaggio dopo 3’ con Manquillo, ma il pari arriva poco dopo con Willian all’8’. Il resto è un classico match da ultima giornata, con la goleada della squadra di Conte: segnano Hazard, Pedro e due volte Batshuayi, chiudendo nel miglior modo possibile una stagione splendida.