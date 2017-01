Il City domina e spreca tutto: la rimonta del Tottenham vale un grande 2-2

Il pareggio del Tottenham è fragoroso dopo un'ora di dominio del City, ma partiamo dal minuto 82' quando in Premier League nasce una stella: classe 1997, 4 gol in 6 partire con la maglia del Brasile, Gabriel Jesus ha trascinato il Palmeiras al titolo carioca e oggi debutta in Premier League sfiorando la rete di testa in un pugno di secondi. Gol che arriva in fuorigioco, ma intando lo stadio The City of Manchester è già esploso.

La cronaca del match

Non ci sono tracce di Spurs nel primo tempo perché il Manchester City ha il coraggio coraggio di prendere il Tottenham alto per mandarlo fuori giri dalla linea del palleggio e anche più indietro, dove i portatori ospiti non riescono a saltare i blocchi Citizens. Così la squadra di Guardiola confeziona occasioni in doppia cifra con Silva, Zabaleta, De Bruyne, Sané, due volte Sterling e tre Aguero, ma non riesce a sbloccare lo score prima dell’intervallo... E il fischio è una manna per Dier, che soffre terribilmente e più di ogni altro il pressing avversario (subito ammonito, semina errori in appoggio e disimpegno per tutto il parziale) e Wimmer che resta negli spogliatoi.

Hugo Lloris Lors de Manchester City - Tottenham, 2017AFP

City ad altà intensità e furia logistica anche a inizio ripresa e il vantaggio (meritatissimo) arriva al 49’ quando Lloris buca l’uscita su un lancio alto di De Bruyne e Sané, col vizio di un controllo di braccio in penetrazione, può segnare a porta vuota. Passano cinque minuti, il già sciagurato Lloris sbaglia sbaglia la presa su un cross di Sterling e anche a De Bruyne non resta che appoggiare in rete. Il Tottenham si scuote per il doppio svantaggio e accorcia subito le distanze con Dele Alli che schiaccia di testa un cross teso al bacio da Walker... E anche Bravo in uscita non fa di certo meglio di Lloris. La beffa si completa al minuto 77' quando Eriksen crossa rasoterra: tacco coperto e delizioso di Kane e sinistro di prima intenzione vincente di Son.

Tottenham Hotspur's South Korean striker Son Heung-Min (R) celebrates scoring against Manchester CityAFP

La statistica chiave

20 - Quello di stasera al Tottenham è già il ventesimo gol di Kevin De Bruyne in un anno e mezzo di matrimonio Citizen.

Il tweet della partita

Il migliore

Kevin De Bruyne. Uomo ovunque dal primo di gioco, la sua quota è un assist, un gol e una bellissima giocata in aggancio nel recupero.

Il peggiore

Hugo Lloris. Attentissimo nel primo tempo, stende il tappeto rosso all’assedio del City con due errori sanguinosi.

Manchester City gegen Tottenham HotspurImago

IL TABELLINO DI MANCHESTER CITY-TOTTENHAM 2-2

Manchester City (4-1-4-1): Bravo, Zabaleta, Otamendi, Kolarov. Clichy (84’ Stones), Yaya, Silva (90’ Delph), De Bruyne, Sané, Sterling (82’ Gabriel Jesus), Aguero. Allenatore: Josep Guardiola

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker, Dier, Alderweireld (64’ Winks), Wimmer (45’ Son Heung-min); Rose, Wanyama; Dembele (79’ Sissoko), Eriksen, Dele; Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino

Arbitro: André Marriner

Gol: Sané 49’, De Bruyne 54’; Dele Alli 58’; Son Heung-min 77’

Ammoniti: Kolarov; Wimmer, Dier, Dele Alli, Wanyama