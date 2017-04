Il City non sfonda, il muro dello United resiste: 0-0 nel derby di Manchester

Tanto tuonò che, alla fine, non piovve. Soprattutto per merito dello United, che incarta il derby di Manchester in pieno stile Mourinho portando a casa il risultato che, probabilmente, si era prefissato alla vigilia: lo 0-0. Un punteggio al contempo deludente per il City, che fa la partita per quasi tutti i 90 minuti ma senza riuscire mai a sfondare. Un po' per la limitata cattiveria al momento di calciare in porta, un po' per sfortuna (palo di Agüero dopo pochi minuti), un po' per i centimetri che nel recupero condannano Gabriel Jesus a vedersi annullare per fuorigioco il possibile vantaggio. E molto, moltissimo, per l'organizzazione impartita ai propri giocatori da Mou, il quale, senza gli infortunati Ibrahimovic e Pogba, ancora una volta lascia a casa lo spettacolo pensando unicamente a uscire dal campo con le ossa tutte intatte. Per carità, un paio di opportunità – e di quelle clamorose – lo United nel primo tempo le crea. Ma la ripresa è una sorta di attacco contro difesa, in spazi inesistenti e con un possesso palla spesso sterile da parte dei palleggiatori di Guardiola. Davanti in classifica c'è ancora il City, momentaneamente quarto, ma nemmeno i rivali stanno male: non perdono da ottobre e hanno il mirino puntato sul Liverpool, terzo ma con una partita in più. Per la qualificazione alla Champions League dovranno fare tutti i conti con le due potenze di Manchester.

La cronaca della partita

Agüero ha la prima palla gol del match, ma la manca da pochi passi: è la base del legno a dire di no al Kun, servito davanti a de Gea da un cross di de Bruyne. Ma il derby è equilibrato e anche lo United sa come farsi vedere in avanti: al 25' Bravo prima smanaccia un innocuo centro di Martial, quindi rimedia al proprio errore chiudendo la porta a Mkhitaryan. A cavallo della mezz'ora è il City a premere con particolare insistenza: le opportunità principali capitano sempre ad Agüero, che in più occasioni spaventa de Gea senza riuscire però a trovare il guizzo giusto, e a Kolarov, che da lontano costringe lo spagnolo a rifugiarsi in angolo. L'ultima chance prima dell'intervallo, però, ce l'ha la squadra di Mourinho: Herrera è solissimo sul secondo palo, ma in tuffo di testa devia incredibilmente a lato una punizione di Rashford.

Vincent Kompany is closed down by Daley Blind and Marouane FellainiGetty Images

Nella ripresa, il dominio del City è totale. Lo United non passa più la metà campo, ma ai tentativi degli attaccanti di Guardiola manca sempre potenza o precisione per impensierire davvero de Gea: i vari Agüero, Sterling e de Bruyne ci provano da fuori e Otamendi con una prepotente incornata, ma l'1-0 non arriva. E così, man mano che i minuti passano e il risultato non si sblocca, la sensazione che il muro eretto da Mourinho possa reggere fino in fondo si fa sempre più concreta. A mandar tutto all'aria a pochi metri dal traguardo rischia di essere un'ingenuità di Fellaini: appena ammonito, il belga si fa cacciare da Atkinson per una testata ad Agüero, costringendo lo United a chiudere il derby in 10. Gli assalti finali dei padroni di casa non portano a nulla, anche se c'è ancora spazio per un brivido in extremis: il neo entrato Gabriel Jesus devia in rete di testa un servizio del Kun, ma il gol è annullato per offside. Mourinho è salvo.

La statistica chiave

Salgono a 24 i risultati utili consecutivi del Manchester United, tenendo in considerazione solo il campionato: eguagliato il record ottenuto, con Sir Alex Ferguson in plancia di comando, nel 2010/11.

Il tweet

Il migliore in campo

Bailly. Un cerbero che stronca immediatamente ogni illusione di penetrazione facile. Ha tempismo e la "fame" giusta nei suoi interventi difensivi. E sono parecchi, distribuiti per tutta la gara.

Il peggiore in campo

Fellaini. Bravo nello sradicare palloni ai portatori di palla avversari, non altrettanto a rigiocarli. Rovina tutto con la sciocca espulsione che costringe lo United a un finale per cuori forti.

La dichiarazione

José Mourinho: "Abbiamo una grande mentalità, lottiamo contro infortuni ed espulsioni. Nel secondo tempo abbiamo perso troppi palloni, difendendo però bene. Per questo sono molto soddisfatto".

Il tabellino

Manchester City (4-2-3-1): Bravo (79' Caballero); Zabaleta, Kompany, Otamendi, Kolarov; Fernandinho, Yaya Touré; Sterling (86' Gabriel Jesus), de Bruyne, Sané (80' Navas); Aguero. All. Guardiola

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Herrera, Carrick, Fellaini; Mkhitaryan (86' Fosu-Mensah), Rashford (93' Young), Martial (80' Lingard). All. Mourinho

Arbitro: Martin Atkinson

Gol: -

Note: ammonito Fellaini (MU), Gabriel Jesus (MC); espulso all'84' Fellaini (MU)