Il Liverpool lancia un bel segnale al Chelsea: poker in rimonta, 4-1 allo Stoke

Potrebbe essere davvero il Liverpool il rivale del Chelsea nella lotta al titolo. E’ davvero un bel segnale quello lanciato oggi dai Reds in quel di Anfield, con una rimonta allo Stoke arrivata senza perdere il controllo della situazione e dei nervi, tornando sotto giocando il proprio calcio e legittimando le ambizioni da titolo nella ripresa. Non una situazione così scontata se consideriamo che il Liverpool non andava sotto in casa dallo scorso maggio; e se vogliamo considerare anche che in ballo c’era un’altra striscia record: ovvero l’imbattibilità casalinga che ormai i Reds mantengono da 16 turni (nessuno attualmente meglio di loro in Premier League). Insomma, una grande premessa a quel condizione che abbiamo usato a inizio di questo periodo: il giorno di capodanno infatti arriverà il Manchester City terzo in classifica e distante un solo punto; una sfida che di fatto rappresenta l’ultimo vero banco di prova dei ragazzi di Klopp verso la definitiva consacrazione a ‘rivali numero 1’ del Chelsea.

La cronaca

Il Liverpool non parte affatto male, anzi, lo fa mettendo in luce da subito il proprio gioco, ma di fatto è punito dal primo tiro in porta dello Stoke: Pieters trova il cross da sinistra, Walters anticipa tutti sul primo palo e Mignolet dimostra ancora una volta uno dei principali limiti del Liverpool in questa stagione… il portiere. Poco dopo però il belga ha il merito di riscattarsi su un diagonale di Allen tutt’altro che semplice, tenendo di fatto a galla il Liverpool e permettendo da lì, dopo lo scampato pericolo, di iniziare la rimonta. Una rimonta arrivata già al termine del primo tempo, quando il gol di Lallana – un po’ fortunoso – e il bel diagonale di Firmino, mandavano avanti i Reds bravi a non perdere il controllo del gioco e dei propri nervi.

Una situazione ulteriormente migliorata nella ripresa, quando il Liverpool si ripresentava ancor più pimpante e determinato. L’autorete di Martins Indi evitava di fatto quello che sarebbe stato il tocco a porta vuota di Mane dopo la bella azione iniziata da Henderson; e per quanto il gol del 4-1 sia un regalo di Shawcross – retropassaggio sciagurato – il Liverpool suggellava con merito un calcio fatto di possesso ma anche rapide verticalizzazioni.

La statistica

Prima di questa partita il Liverpool era la squadra con più gol, più chance create e più passaggi completati per partita all’interno della Premier League. Aggiornare i numeri.

Il tweet

Il migliore

Lallana. E’ stato soprattutto lui a guidare l’immediata reazione dopo l’inaspettato svantaggio. Il gol del pari, ma anche i tentativi da fuori e la grinta nel recuperare e rincorrere in mediana. Simbolo.

Il peggiore

Shawcross. Legge male parecchie situazioni dietro e culmina il suo scadente pomeriggio con un retropassaggio folle che si trasforma in assist per Sturridge.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Wijnaldum, Henderson, Lallana (69’ Can); Mane, Origi (70’ Sturridge), Firmino (79’ Moreno).

Stoke City (4-5-1): Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters; Diouf (75’ Afellay), Allen, Whelan (66’ Sobhi), Imbula, Walters; Crouch (84’ Bony).

Gol: 13’ Walters, 34’ Lallana, 44’ Firmino, 59’ aut. Imbula, 70’ Sturridge.

Note – Ammoniti: Allen.