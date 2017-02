Il Liverpool saluta i sogni di gloria: l'Hull City vince 2-0 e manda i Reds a -13 dal Chelsea

L'Hull di Andrea Ranocchia (in campo per la seconda partita consecutiva) stende il Liverpool 2-0 e lo condanna al -13 dalla vetta, occupata dal Chelsea (vittorioso nel derby londinese sull'Arsenal) mettendo probabilmente fine alle speranze di vincere ancora il titolo inglese. In gol N'Diaye a fine primo tempo (il primo con la maglia delle Trigri) e Niasse a fine secondo. Con questi 3 punti la squadra di Silva super il Crystal Palace e sale al terzultimo posto: nel mirino ora Swansea, impegnato con il Manchester City, e Leicester, con lo United.

La cronaca

Il Liverpool non vince da più di un mese… e si vede. Il primo tempo di Kingston upon Hull mostra una squadra ben diversa rispetto a quella ammirata nella prima parte di campionato: quella era spumeggiante, divertente, appassionante; questa è, in una parola, moscia. Coutinho inventa poco, Mané corre tanto ma più di qualche fallo non guadagna, Firmino si fa veder in 45' per un tiro sporco messo in angolo dalla difesa. Troppo poco per una squadra che, a 13 punti dal fuggitivo Chelsea, dovrebbe avere il coltello tra i denti e mangiarsi il campo per conquistare i tre punti. Quello che invece hanno gli avversari del giorno, con un N'Diaye e un Ranocchia in più, arrivati nel mercato di gennaio e in campo per la seconda apparizione in maglia giallonera. E' proprio il centrocampista ex Villarreal a dare il vantaggio ai suoi nel finale di primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo che non viene controllato da Mignolet, tutt'altro che preciso.

E' un Liverpool apparentemente diverso a inizio ripresa, vicinissimo al pari dopo 6', con Jakupovic che deve volare per sventare un colpo di testa (deviato da un difensore) di Mané. Ma sono fiammate quelle dei “rossi”, non troppo convincenti. Ecco allora che ne escono 45' simili ai precedenti, che portano gli ospiti a subire in contropiede la rete del definitivo 2-0 all'85'. Ancora una volta è un nuovo arrivato in casa Hull a fare secco Mignolet, Niasse, che lanciato splendidamente da Ranocchia si trova uno contro uno col portiere belga e lo batte per un risultato che porta i suoi al terzultimo posto con nel mirino Swansea e Leicester, condannando i Reds ad abbandonare molto probabilmente le speranze di raggiungere il Chelsea, ora lontano ben 13 punti.

La statistica

1 – Prima rete per N'Diaye con la maglia dell'Hull. E' arrivato nel mercato di gennaio, insieme a Niasse e Ranocchia: al momento colpi assolutamente azzeccati, che fanno sognare la salvezza.

Il migliore

Alfred N'Diaye : il suo gol (il primo con la maglia delle Tigri) regala tante speranze di salvezza all'Hull City, che può ripartire anche grazie agli ultimi arrivati come lui, Ranocchia (buona prova oggi) e Niasse, autore del 2-0. Un gol (facciamo due) che vale più di 3 punti.

Il peggiore

Simon Mignolet : sbadato in occasione del gol, dove esce malissimo lasciando a N'Diaye palla e porta solo da centrare (da due passi), anche in altre in altre occasione si fa cogliere non troppo puntuale. Bravo nella ripresa a sventare l'occasione di Hernandez, ma oggi è tutta la retroguardia del Liverpool a vacillare.

Il tabellino

HULL CITY (4-2-3-1): Jakupovic; Elabdellaoui, Maguire, Dawson, Robertson; N'Diaye, Huddlestone; Grosicki (78' Meyler) , Evandro (62' Tymon), Clucas; Hernandez (65' Niasse). All. Silva

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lucas Leiva, Matip, Milner (83' Moreno); Henderson, Lallana (83' Origi), Can (67' Sturridge), Mané, Firmino, Coutinho. All. Klopp

Arbitri: Lee Mason

Gol: 45' N'Diaye (H), 85' Niasse (H)

Note: ammoniti Maguire (H), Milner (L), Tymon (H),