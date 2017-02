Il Liverpool sancisce la mediocrità delle altre: Tottenham ko, Conte è al 'match point'

E’ un gioco a non prendere. O meglio, è un gioco a non prendere per tutte le altre escluso il Chelsea. A un certo punto della stagione i Blues hanno cambiato marcia e là dietro, tra le altre, hanno trovato solo ed esclusivamente fuochi di paglia. Fuochi perfettamente rappresentati da Liverpool e Tottenham. I primi avversari fino al 31 dicembre; i secondi avversari fino alle ore 20:23 di sabato 11 febbraio. E’ stata una partita dall’altissimo contenuto simbolico quella tra Reds e Spurs perché arrivata a dimostrazione della generale mediocrità di quelle che dovevano essere le due contendenti ai Blues: il Liverpool ha infatti messo fine a un digiuno che da capodanno aveva lasciato la squadra con una vittoria in 10 partite (in tutte le competizioni) e che era di fatto costatata fino alle 18:30 di oggi lo scivolone dal secondo al sesto posto; il Tottenham si è invece ancora una volta dimostrato troppo fragile e troppo poco convinto quando più contava. Insomma, un match arrivato a ennesima dimostrazione di un’assenza di reali avversari per il Chelsea e che vale ai Blues, domani, un qualcosa di molto simile a un match point: se la banda di Conte passerà anche a Burnley, sarà +12 sulle seconde. E con 13 giornate da giocare senza coppe europee Conte può preparare il pullman scoperto. Per tutte le altre invece resterà accesa una vivissima e apertissima lotta Champions.

La cronaca

Una vittoria – per altro striminzita – nel replay match di Plymouth in FA Cup. Questo il bilancio nel 2017 del Liverpool di Klopp che all’appuntamento col Tottenham si presenta con la classifica ‘cagna’ di chi non può davvero più fallire. E così infatti non succede. Pressing altissimo, grandissima intensità, il ritorno di un Mane scatenato e due gol in 135 secondi. In meno di 20 minuti e con un grande primo tempo il Liverpool stende il Tottenham in maniera decisamente più facile del previsto. Gli Spurs infatti subiscono senza mai battere un colpo – se non con un’occasione semi-casuale sprecata da Son – e a riposo ci vanno sotto 2-0 per grazia ricevuta. Il Liverpool infatti potrebbe ampiamente dilagare se non fosse per la scarsa rabbia di Coutinho e per un paio di grandi interventi di Lloris.

Una trama che non cambia nemmeno nella ripresa, quando nonostante l’abbassamento della velocità di crociera del Liverpool, dal Tottenham non si ha un che sia uno segnale di vita. Finisce così che a decidere il tutto sia la doppietta di uno scatenato Mane tra il 16’ e il 18’, quando prima la palla di Wijnaldum e poi l’errore di Dier gli consentono di essere ancor più rimpianto per quella Coppa d’Africa arrivata per i Reds nel momento peggiore. Con questo Mane infatti il Liverpool torna ampiamente in corsa per la Champions. Ma oltre a quello, ormai, anche quest’anno, non potrà andare.

La statistica

Occhio a questi numeri di Pochettino: da quando è sulla panchina degli Spurs l’argentino ha vinto solo una delle 15 sfide in trasferta contro le altre Top6 della Premier (Arsenal, City, United, Chelsea, Liverpool). Poco.

Il tweet

Il migliore

Mane. Un fulmine, una saetta, una variabile impazzita. Nell’abbraccio di Klopp al momento della sostituzione c’è un’immagine che sembra voler dire: “Quanto ci sei mancato!”. Uomo partita e uomo stagione di questo Liverpool. Senza di lui, per un mese, un disastro o quasi. E oggi, con lui in forma, l’ennesima conferma.

Il peggiore

Dier. Dormita clamorosa nel controllo che porta all’immediato gol del 2-0. E’ il colpo che stende definitivamente il Tottenham.

Il tabellino

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Matip, Lucas (82’ Klavan), Milner; Wijnaldum, Henderson, Lallana; Mane, Firmino, Coutinho (77’ Can).

Tottenahm (4-2-3-1): Lloris; Walker, Alderweireld, Dier, Davies; Dembele (77’ Sissoko), Wanyama; Eriksen (68’ Winks), Alli, Son (82’ Janssen); Kane.

Gol: 16’ e 18’ Mane.

Note – Ammoniti: Son, Kane, Winks, Dier; Matip, Milner, Henderson.