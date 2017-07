Il Manchester City di Guardiola è uno spettacolo: 4-0 al Bournemouth e super primato

L’impronta di Pep Guardiola è chiarissima: allo stato attuale, il Manchester City gioca il calcio più bello d’Europa. Quinta vittoria (sei su sei compresa la Champions League) e primato inglese: mancano per ragioni diverse Kompany, Yaya, Silva e il Kun Aguero… Ma nessuno se ne accorge perché all’Etihad c’è solo da lustrarsi gli occhi.

LA CRONACA DEL MATCH

Formazioni speculari e si capisce dopo subito che partita spetta ad Artur Boruc, ex portiere della Fiorentina chiamato a sporcarsi i guanti dopo undici secondi sulla potenza dal limite di De Bruyne. Come ai tempi del Bayern infatti, l’undici di Guardiola anestetizza la partita con un possesso palla praticamente indisturbato, solo che il City accelera molto prima e il resto lo fa la difesa dei Cherries. Al 15’, Wilshere stende Nolito al limite dell’area: De Bruyne fa passare il suo calcio di punizione sotto la barriera e batte Boruc sul primo palo. Passano dieci minuti e i Citizens raddoppiano con una bellissima rimessa, tutta di prima da calcio fermo avversario: Kolarov stacca di testa in uscita, Fernandinho inizia l’azione, Nolito lancia lungo, De Bruyne filtra e Sterling serve rasoterra Kelechi Iheanacho, che appoggia in corsa contropasso. Questo è calcio spettacolo, e pazienza per gli “sprechi” in area di Nolito e Sterling, oltre al solito missile di Kolarov dall’altra sponda, prima dell’intervallo.

Manchester City's English midfielder Raheem Sterling celebratesAFP

Il Bournemouth si riversa subito in attacco a inizio ripresa e l’esito è un altro micidiale contropiede del City su un errore di controllo di Surman: recupera Iheanacho, verticalizza De Bruyne palla al piede, serve Iheanacho e segna Raheem Sterling sul secondo palo. Poi un’altra punizione di De Bruyne smanacciata da Boruc, che si supera “di richiamo” sotto l’incrocio su un sinistro dal limite di Sterling… Che salta mezza squadra attraverso l’area avversaria centrando infine il palo. Il 4-0 è allora di Ilkay Gundogan al debutto in Premier League e smarcato centrale al termine dell'ennesima maginfica azione Citizen: quattro tocchi di prima, solita traccia di De Bruyne, l’ex-Dortmund spiazza Boruc in corsa ed è 4-0. Infine, la traversa di Callum Wilson servito da Smith sull’unica distrazione della squadra di Guardiola oltre al “neo” del primo tempo: un altro pasticcio in uscita di Claudio Bravo su cui Sagna deve superarsi in diagonale per negare, a porta vuota in area piccola, il gol a un incredulo Stanislas. Inoltre, l’inutile espusione di Nolito a cinque dal novantesimo per un “tentativo di testata” a Smith.

LE STATISTICHE CHIAVE

250 - Quella di oggi è stata la 250a partita di Premier League giocata al City of Manchester da quando fu costruito nel 2002 per ospitare i Giochi del Commonwealth: 154a vittoria per i Citizens.

10 - A diciannove anni, Kelechi Iheanacho gioca al posto di Aguero segnando il suo decimo gol fra percentuali davvero impressionanti: 922 minuti, 35 tiri in porta in 30 presenze.

IL TWEET DELLA PARTITA

IL MIGLIORE

Kevin De Bruyne. C'è l'imbarazzo della scelta, però il belga calcia in porta dopo undici secondi, segna scaltro su punizione ed è il vettore pulsante di ogni rimessa dei Citizens: delizioso in progressione palla al piede, spiana la strada a Gundogan e filtra le azioni degli altri due gol su cui Sterling e Iheanacho si scambiano assist e marcature.

IL PEGGIORE

Jack Wilshere. Attenzione perché giocare nel Bournemouth non è come brillare nell'Arsenal. Qui bisogna rimboccarsi le maniche e chinare la testa, invece Wilshere regala al City la punizione del primo gol ed esce dopo 68' di smarrimenti. Urge ridimensione.

Jack Wilshere came on for his Bournemouth debut against West BromPA Sport

IL TABELLINO DI CITY-BOURNEMOUTH

Manchester City (4-2-3-1) Bravo; Sagna, Otamendi (51’ Stones), Kolarov, Clichy; Fernandinho, Gundogan (71’ Sané); Sterling, De Bruyne (75’ Garcia Serrano), Nolito; Iheanacho. Allenatore: Josep Guardiola

Bournemouth (4-2-3-1) Boruc; Smith, Francis, Cook, Daniels; Arter, Surman; Ibe (45’ Wilson), Wilshere (68’ Gosling), Junior Stanislas (74’ Gradel); King. Allenatore: Eddie Howe

Arbitro: Jonathan Moss

Gol: De Bruyne 15’, Iheanacho 25’, Sterling 48’, Gundogan 66’

Ammonito: Otamendi

Espulso: Nolito 85’

VIDEO - Ibra e gli altri: i 10 campioni scartati da Guardiola