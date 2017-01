Il Manchester City riparte con Gabriel Jesus: "Qui per vincere tanti trofei"

È ufficiale: dopo un’attesa di 5 mesi, Gabriel Jesus è un giocatore del Manchester City. Il giovane calciatore brasiliano, paragonato in patria al Fenomeno Ronaldo, giunge in Inghilterra dopo aver trascinato il suo Palmeiras alla vittoria del Brasileirao. La dirigenza dei citizens aveva chiuso l’affare già nella scorsa estate per un esborso di circa 27 milioni di sterline per il suo cartellino. Una notizia che era nell’aria e un’ufficialità che è adesso arrivata.

Gabriel Jesus, durante l’ultima sessione estiva di mercato, è stato davvero sulla bocca di tutti. Tutti i top club europei erano pronti a fare sul serio per lui. Anche due squadre italiane, Inter e Juve, si erano mosse per il giocatore, con i nerazzurri pronti a puntare fortemente sul classe 1997. L’esperienza olimpica, coronata dalle tre reti messe a segno, ha convinto gli Sky Blues a mettere sul piatto una ricchissima offerta al club paulista, un’offerta che accontentasse le richieste economiche dei Verdão. Vitale per la sua scelta è stata la telefonata col tecnico dei citizens, Pep Guardiola. Il calciatore ha scelto la maglia numero 33, firmando un contratto sino al 2021.

L’attaccante ha stupito tutti durante l’ultima stagione in patria. Nonostante la sua giovane età, si è caricato sulle spalle la sua squadra, il Palmeiras, anche nei momenti più bui. Un vero leader per i campioni di Brasile, che hanno potuto contare sulle sue tredici reti in campionato e le quattro in Copa Libertadores.

Una nuova avventura aspetta ora quello è considerato uno dei talenti più cristallini del calcio verdeoro. Il confronto con il mondo europeo e in particolare col calcio inglese. Nella nazione della regina Elisabetta, Gabriel è chiamato a confermarsi. A dimostrare che quanto visto in Sud America fosse solo l’inizio di una grande carriera. E magari un giorno, dopo il podio del pallone d’oro sudamericano, lo troveremo anche nella Top 3 di France Football. Sulle orme di Neymar, sulle orme del Fenomeno. Gabriel Jesus vuole far brillare la sua stella. Gabriel Jesus vuole entrare nella storia.

