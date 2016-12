Il Manchester City si maschera dietro a uno 0-3 ingannevole

A guardare il risultato viene da pensare “ok, tutto facile, tutto secondo pronostico”. Lo 0-3 del Manchester City sul campo del fanalino di coda Hull è invece quanto di più fasullo sia passato in questo Boxing Day 2016. Per 70 minuti infatti il City è molle, lento e monotematico nel suo infinito palleggio che non porta quasi mai pericoli alle Tigers. Poi una sciocchezza di Robertson sblocca la gara regalando a Sterling il rigore che cambia tutto. Da lì è un finale fasullo con i gol di Iheanacho e l’autorete di Davies che gonfiano il punteggio ma non il senso del momento della squadra di Guardiola, brava (e fortunata) alla fine a tenere il ritmo delle altre al vertice, ma non per questo promossa.

La cronaca

Per descrivere la partita sono perfetti i primi 10 minuti di gara. L’utopia del guardiolismo con l’88% di controllo del possesso palla… e gli zero – dicasi zero – pericoli creati a Marshall. Phelan studia bene il da farsi e mette in campo un 5-4-1 dove il suo Hull tiene le linee strette e chiude gli spazi, e per un Manchester City ancora molto lento e prevedibile è un primo tempo di “testate al muro”. Il City infatti prosegue sempre e solo con un piano che non porta i suoi frutti e all’intervallo, tra gli sbadigli, l’Hull è più che meritatamente sullo 0-0.

Un risultato che evidentemente esalta le Tigers che, dall’uscita degli spogliatoi, propongono un quarto d’ora assai coraggioso. Un mischione in area pulito da Kolarov, un colpo di testa salvato sulla linea da Sagna dopo l’uscita a farfalle di Bravo, e così è addirittura l’Hull ad andare più vicino al vantaggio. Un paradosso che prosegue qualche minuto dopo, quando l’azione più pericolosa del City – palo di De Bruyne – nasce da un contropiede subito da un Hull fin troppo preso dalla foga del momento. Il match, al termine dell’exploit, torna fedele alla linea iniziale e sembra così destinato allo 0-0… ma la fesseria di Robertson fa saltare i piani di Phelan: Sterling accelera in area, il difensore va con un tackle inutile… rigore. Fine dei giochi. Yaya trasforma e da lì per il City è tutto facile. Cade il morale altrui, si aprono gli spazi ed ecco che il gioco di Guardiola prende senso. Segna Iheanacho al termine di un’azione a 4 tocchi, Davies va con l’autogol al 93’. Il tabellino dice 0-3. Quanto di più finto possiate trovare oggi in schedina.

La statistica

Kelechi Iheanacho ha segnato 12 gol in Premier League da 19 tiri nello specchio della porta. Non male.

Il tweet

Il migliore

Mbokani. Lotta per tutta la partita contro tutto e tutti, riuscendo spesso a tenere su palla e rendersi pericoloso. Emblema di un Hull che ha giocato col cuore.

Il peggiore

Robertson. Un tackle troppo stupido per essere vero.

Il tabellino

Hull City (4-5-1): Marshall; Elmohamady, Davies, Maguire, Dawson, Robertson; Livermore (74’ Henriksen), Huddlestone (63’ Mason), Snodgrass, Clucas; Mbokani.

Manchester City (4-2-3-1): Bravo; Sagna, Otamendi, Stones (18’ Kolarov), Clichy; Fernandinho, Toure; Sterling, Silva (87’ Fernando), Nolito (57’ Iheanacho); De Bruyne.

Gol: 72’ rig. Toure, 78’ Iheanacho, 90+3’ Davies.

Note – Ammoniti: Mason.