Il Manchester City vince 2-1 ma col rischio: "annullato" un gol su rigore di Mahrez per il Leicester

Soffrendo all'inverosimile nel corso di un match apparentemente chiuso dopo i primi 40', dieci minuti di recupero, e un episodio più unico che raro - un gol annullato su calcio di rigore di Mahrez - il Manchester City racimola tre punti fondamentali nella corsa al terzo posto che vale la Champions "diretta". In attesa del Liverpool, impegnato domani pomeriggio al Queen Elizabeth Stadium contro il West Ham, la band di Guardiola si porta a 72 punti, a +2 dai Reds.

Riyad Mahrez of Leicester City scores a penalty which is later disallowedGetty Images

La cronaca della partita

Gara gradevole sin dai primi istanti in cui - al 3' - è Gabriel Jesus, prendendo il tempo a Simpson, a sforare il vantaggio con una schiacciata di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla di poco a lato. Il City prova con ogni chiave a scardinare il protone Leicester blindato da sei giocatori delle Foxes. E, dopo aver rischiato sulla torre di Ndidi (che alza troppo un pallone in piena area piccola), ci riesce al 29: Sané, dalla sinistra, offre un pallone d'oro per David Silva, il cui tiro sporco (e deviato) termina in fondo al sacco dopo un tentativo di deviazione sottoporta di Sterling in posizione di offside. Fatto, quest'ultimo, su cui i giocatori ospiti fanno leva per le loro proteste, rimaste vane.

David Silva of Manchester City celebrates scoring his sides first goal with Leroy Sane of Manchester CityGetty Images

La band di Guardiola è in pieno controllo del match e, al 36', trova il raddoppio: arriva con Gabriel Jesus su calcio di rigore, assegnato dopo un intervento rovinoso in area dell'ex Atalanta e Fiorentina Yohan Benalouane su Leroy Sané.

Gabriel Jesus of Manchester City celebrates scoring his sides second goalGetty Images

Il 2-0 sembra chiudere la partita, in realtà, al 42', Okazaki la riapre con una bella girata mancina volante su assist dalla fascia sinistra di Albrighton. E' 2-1.

Shinji Okazaki of Leicester City scores his sides first goalGetty Images

Nella ripresa i padroni di casa provano ad addormentare il match ma rischiano grosso su un episodio più unico che raro al minuto 75': calcio di rigore provocato da Clichy che, sgambetta Mahrez proprio sulla linea dell'area (sembrerebbe addirittura fuori). Dal dischetto si presenta lo stesso algerino, che trasforma ma si vede annullare un gol perché scivolando al momento della conclusione, tocca due volte il pallone. In pratica, cadendo, il piede sinistro calcia sulla caviglia destra. Cose a cui raramente si assiste. Scampato il pericolo, Guardiola corre ai ripari mettendo in campo Otamendi e, in pieno recupero, Jesus Navas. Finisce 2-1: i tre punti "Champions" sono salvi. Ma che rischio...

La statistica chiave

78

Sono i giorni passati dall'esonero di Claudio Ranieri. Eppure i tifosi delle Foxes ancora lo inneggiano, come successo oggi all'Etihad Stadium, poco prima del rigore provocato da Benalouane (e anche nel corso del secondo tempo). Sarà anche perché è il "day after" della staffetta con Conte ma il tecnico romano è letteralmente rimasto nel cuore dei suoi ex sostenitori. E non è stato certo il filotto di vittorie con cui Shakespeare ha tolto dai guai la squadra a spostare certe "inerzie affettive".

A girl walks past a mural of former Leicester City manager Claudio Ranieri ahead of the gameReuters

Il tweet

Il migliore

David SILVA (Manchester City): un piacere vederlo giocare: sembra esserci una ventosa su quel piede sinistro...

Il peggiore

Yohan BENALOUANE (Leicester City): inadeguato per una cornice come la Premier League. Lento, macchinoso, maldestro. E' per questo che provoca il rigore abbattendo Leroy Sané e si ritrova costantemente in ritardo su ogni pallone.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-LEICESTER CITY 2-1

Manchester City (4-1-4-1): Caballero; Fernandinho, Kompany, Otamendi, Clichy; Yaya Touré; De Bruyne (82' Zabaleta), Silva, Sterling (78' Agüero), Sané; Gabriel Jesus (94' Navas). All.: Guardiola.

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Benalouane, Fuchs, Chilwell; Mahrez, Ndidi, King (68' Amartey), Albrighton (80' Gray); Okazaki (73' Slimani), Vardy.: All.: Shakespeare.

Arbitro: Robert Madley di Wakefield.

Gol: 29' Silva (M), 36' rig. Gabriel Jesus (M), 42' Okazaki (L).

Note - Recupero: 2+10. Ammoniti: Benalouane, Kompany, Fuchs, Albrighton, Agüero, Silva.