Il Manchester United è pronto a fare follie per Bernardo Silva

Bernardo Silva è finito nel mirino del Manchester United. La dirigenza dei Red Devils e il tecnico José Mourinho sarebbero rimasti stregati dai colpi del trequartista portoghese. Chiave dell’operazione potrebbero essere proprio la provenienza del giocatore, connazionale di Mou, e l’agente in comune. Jorge Mendes, infatti, gestisce gli interessi sia del tecnico che del calciatore portoghesi.

E così l’allenatore ex Inter ha deciso di puntare sul talento del mancino, che gioca anche da esterno d’attacco, per rinforzare il suo reparto avanzato. Il nazionale portoghese si è messo in luce nel Principato e adesso il Monaco sarebbe pronto a una ricchissima plusvalenza. La dirigenza monegasca non è facile da convincere. Ma i Red Devils non ci pensano su due volte. Pronta una mega offerta da più di 50 milioni di euro per strappare Bernardo Silva ai biancorossi. L’idea dei dirigenti britannici sarebbe quella di portare il giocatore all’Old Trafford già in questa sessione di mercato. Il Monaco non pare però disposto a privarsi della sua stella a metà stagione. La trattativa potrebbe dunque portare a un esborso esorbitante o a uno slittamento al prossimo giugno.

Gli occhi delle big europee sono ormai puntati su Bernardo Silva da anni. Sin dal suo arrivo a Montecarlo nel 2014, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro dal Benfica, il classe 1994 ha messo in mostra le sue qualità. Negli scorsi mesi il nome del giocatore era stato accostato alla Juventus, alla ricerca di un giocatore di fantasia in quella zona del campo. Ma ormai il destino di Silva sembra diretto verso Manchester. Il trequartista e numero 10 del Monaco è l’obiettivo numero uno dello United e i dirigenti inglesi fanno sul serio per lui. Col benestare di Mou. E di Jorge Mendes. La scintilla è scoccata. La stella sta nascendo. Bernardo Silva si vestirà di rosso?