Il Manchester United ribalta il Middlesbrough in 1 minuto: 2-1

E' un successo che vale tantissimo quello che chiude il 2016 del Manchester United. Sembrava la classica partita stregata, contraddistinta dalle risate ironiche di Mourinho in preda a una crisi di nervi contro tutto e tutti: i pali, la sfortuna, Victor Valdes, l'arbitro. Lo 0-1 firmato Leadbitter poteva dare una mazzata decisiva ai Red Devils che vedevano vanificati gli sforzi di un incessante ma sterile forcing. Il loro merito è stato non mollare mai, nonostante i miracoli di un Victor Valdes tirato a lucido, e vincere per se stessi e per il tecnico portoghese centrando il quinto successo consecutivo. Sono segnali importanti, così come la prestazione di Anthony Martial, per distacco il migliore in campo. L'altro francese di Mou, Paul Pogba, ha fatto vibrare il Teatro dei sogni, davanti a Sir Alex che ha celebrato con il sorriso i suoi 75 anni.

La cronaca della partita

Non c'è un attimo di respiro in questo match. Traoré non sfrutta un 3 contro 1 in contropiede fallendo una chance nitida. Pogba colpisce il palo in rovesciata su sponda di Mkhitaryan, ma il Boro risponde: Traoré pesca Friend, il cui tiro a colpo sicuro viene murato da Fellaini. Martial ispira, Mkhitaryan ci riprova ma Valdes blocca in due tempi. Al 39’ si scatena la rabbia dei padroni di casa: Martial centra il palo, poi crossa per Ibra che in acrobazia mette dentro con un gol dei suoi. Lee Mason annulla per gioco pericoloso tra le proteste, ma sbaglia.

Manchester United's Swedish striker Zlatan Ibrahimovic (R) remonstrates with English referee Lee MasonAFP

Sull’asse Martial-Pogba-Ibra c’è la respinta di piedi di Valdes. Forshaw, in contropiede, mette a lato quindi Martial, a giro, ritrova lo strepitoso Valdes. Lo 0-1 al 67’ è una beffa ma anche una perla: cross di Chambers, sponda perfetta di Negredo e diagonale vincente di Leadbitter. Martial sbatte di nuovo sul portiere ex Barça, ma all’85’ gonfia la rete su assist di testa di Ibrahimovic. Passa un minuto e Mata crossa per l’incornata di Pogba, dritta all’incrocio. La gara si chiude con l’abbraccio tra Mou e il vecchio amico Karanka, suo vice ai tempi del Real Madrid.

La statistica chiave

30 – Il Manchester United non è riuscito a segnare tirando 30 volte contro il Middlesbrough, ma poi ha trovato 2 volte la via della rete in un minuto. Ribaltone.

Il tweet da non perdere

La dedica speciale di van der Sar a Sir Alex Ferguson che oggi compie 75 anni: come li ha festeggiati? Al Teatro dei sogni ovviamente...

Il migliore in campo

Anthony Martial: dall'inizio alla fine è il catalizzatore delle azioni del Manchester United. Immarcabile, ispirato, incisivo: l'1-1 segnato al minuto 85 cambia le sorti dell'incontro e a firmarlo non può che essere lui. Argento vivo.

Il peggiore in campo

Daley Blind: davvero irriconoscibile. Non azzecca un cross, ma non di centimetri. Di metri. Si fa ammonire per un'entrata inutile a centrocampo e Mourinho è costretto a sostituirlo. All'anno prossimo!

La dichiarazione

José Mourinho : "E' tornato lo United che segna negli ultimi minuti? Con Sir Alex il risultato sarebbe stato 3-1".

Il tabellino

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Smalling (72’ Rashford), Bailly, Blind (64’ Rojo); Fellaini (64’ Mata), Herrera; Martial, Pogba, Mkhitaryan; Ibrahimovic. All. Mourinho

Middlesbrough (4-3-3): Valdes; Chambers, Bernardo, Gibson, Friend; Forshaw, Leadbitter (78’ Clayton), de Roon; Traoré (82’ Fabio), Negredo, Downing (63’ Ramirez). All. Karanka

Arbitro: Lee Mason

Gol: 67' Leadbitter (Mi), 85' Martial (Ma), 86' Pogba (Ma)

Note: ammoniti Blind, Chambers