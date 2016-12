Il padre di Zaza: “Trattiamo con il Valencia ma non escludo ritorno in Serie A”

In questi 6 mesi in Inghilterra non si può certo dire che Simone Zaza abbia lasciato il segno: con la maglia del West Ham, infatti, ha ottenuto appena 8 presenze nella massima divisione inglese. Nelle ultime 4 partite degli Hammers Zaza non è neppure stato convocato dal tecnico Slaven Bilić. Il riscatto da parte del West Ham sarebbe scattato alla 14esima presenza dell’attaccante italiano, ma l’intenzione del club inglese è quella di terminare il prestito anticipatamente. Zaza tornerà così in Italia in attesa di trovare una nuova squadra.

Dove giocherà Zaza?

Il papà-agente Antonio Zaza ha rilasciato queste dichiarazioni:

" L’avventura di Simone al West Ham è terminata e stiamo valutando diverse situazioni per il suo futuro. Trattiamo con il Valencia, ma non è l’unica situazione concreta che stiamo considerando. "

Valencia in pole quindi per il futuro di Simone Zaza ma il papà Antonio spiega che sarebbe gradito un ritorno in Italia:

" Chiaramente mio figlio sarebbe ben felice di essere allenato da un grande allenatore quale Cesare Prandelli, ma non è escluso che Simone possa tornare a giocare in Serie A. Non stiamo considerando l’ipotesi di un ritorno alla Juventus, da questo punto di vista siamo lontani, anzi lontanissimi. "

Matteo Falleni (Twitter @MatteoFalleni_)

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi