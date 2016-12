Il regalo di Natale di Conte ai giornalisti: birra offerta in un pub prima del Bournemouth

Antonio Conte lo hanno sempre definito maniacale, perfezionista ed antipatico. Una persona concentrata sul calcio e non proprio avvezza a fare sconti o ad ammorbidire questa sua indole. L’euforia per il primato in classifica, l’incredibile striscia di risultati utili consecutivi ottenuti con il suo Chelsea e l’atmosfera natalizia hanno convinto però il tecnico a fare uno strappo alla regola ed invitare tutti i giornalisti presenti alla conferenza stampa che ha preceduto il match col Bournemouth, al pub “The Old Plough" a Cobham per bere insieme una pinta di birra e scambiarsi gli auguri di buone feste.

Un gesto molto apprezzato dai cronisti che hanno anche avuto modo di parlare per oltre un’ora con il tecnico che non si è sottratto alle domande ed ha raccontato come è riuscito a trasformare la sgangherata squadra londinese in una corazzata quasi imbattibile.

" Abbiamo speso una bella ora in sua compagnia. E' stato molto piacevole, disponibile e aperto con noi. I giocatori – ha raccontato il cronista della BBC John Southall - sanno esattamente come rapportarsi con lui e cosa ci si aspetta da loro. Il suo modo di dirigere il gruppo è buono e penso che rifletta il modo in cui lui si approccia con i media e i suoi giocatori". "

Se lo scorso anno la pizza offerta ai propri giocatori era stata una delle armi con cui Claudio Ranieri aveva compattato i suoi giocatori e creato il miracolo Leicester, chissà se la birra coi cronisti possa diventare un rito che possa aiutare un altro tecnico italiano a vincere la Premier League.