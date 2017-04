Il Tottenham non abdica: 2-0 nel derby all'Arsenal, cancellato il St Totteringham's Day

La battaglia al titolo non è ancora compromessa e il Tottenham fa di tutto per ritardare l'esultanza del Chelsea, ora a +4 con quattro giornate ancora da giocare. La squadra di Pochettino vede comunque il bicchiere mezzo pieno visto che il successo sull'Arsenal serve per rafforzare il 2° posto da ipotetici attacchi di Liverpool, City e United. Come non citare poi il St Totteringham's Day, festa adibita ai soli tifosi dell'Arsenal che festeggiavano la matematica certezza di arrivare meglio piazzati in classifica rispetto ai rivali degli Spurs. È successo per 21 stagioni da fila, questa volta - invece - è stato proprio il contrario, con la matematica arrivata proprio con un derby perso per 2-0 a White Hart Lane.

Cronaca

Buon avvio del Tottenham che ci prova subito con Kane, anche se la conclusione del bomber degli spurs viene smorzata. Occasioni anche per Alderweireld, Alli ed Erkisen (traversa a due passi dalla porta) ma nessuno trova il bersaglio, mentre l'Arsenal mette fuori la testa al 38' con il tentativo di Ramsey che mette a dura prova Lloris. Anche Čech è chiamato in causa poco dopo, ma c'è la risposta del ceco sulla conclusione di Vertonghen che si era ritrovato il pallone tra i piedi sugli sviluppi di un corner.

Il secondo tempo incomincia sotto la falsariga del primo, con il Tottenham più propositivo anche se Čech continua a fare buona guardia, con l'ottimo intervento sulla conclusione di Wanyama da fuori area. Al 55' arriva il gol del vantaggio per gli spurs grazie al tap-in vincente di Alli che arriva prima di tutti dopo la respinta di Čech su Kane. Neanche il tempo di sistemarsi e l'Arsenal subisce un altro attacco con Gabriel Paulista costretto al fallo su Kane in area: per l'arbitro è rigore e dal dischetto Kane non sbaglia, lasciando immobile Čech. La reazione dell'Arsenal è troppo timida ed è ancora il Tottenham a sfiorare il gol con Vertonghen, Kane e Alderweireld ma Čech dice di nuovo di no, non volendo perdere la faccia a White Hart Lane.

La statistica

21 - Dopo 21 stagioni consecutive, il Tottenham riesce a sfatare il tabù Arsenal in classifica. Con questi 3 punti, infatti, la squadra di Pochettino è sicura di finire avanti rispetto ai gunners per la prima volta dalla stagione 1994/1995.

Video - St Totteringham's Day, la festa dell'Arsenal che rischia di saltare 00:58

Il Tweet

Tra i protagonisti non manca ovviamente Kane che continua a segnare nei North London derbies...

Il migliore

Dele ALLI - Fa avanti e indietro, mettendo in difficoltà tutta la fase difensiva dell'Arsenal. Oxlade-Chamberlain esce dal campo con il mal di testa dopo aver provato una marcatura su di lui. Il classe '96 si trovare a tutto campo e al 55' è il più lesto ad arrivare in area, firmando il gol dell'1-0.

Dele AlliGetty Images

Il peggiore

Gabriel PAULISTA - La difesa a 3 di Wenger fa molto discutere, e in questo nuovo assetto non ci si trova molto bene l'ex difensore del Villarreal. Spesso fuori posizione, sempre in affanno. Regala poi il rigore del raddoppio neanche 100 secondi dopo il primo vantaggio di Alli.

Tabellino

Tottenham Hotspur-Arsenal 2-0

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Lloris; Trippier (88' Walker), Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Wanyama; Son Heung-Min (79' M.Dembélé), Eriksen, Alli (90+1 M.Sissoko); H.Kane. All. Mauricio Pochettino

Arsenal (3-4-2-1): Čech; Gabriel Paulista (75' Bellerín), Koscienly, Nacho Monreal; Oxlade-Chamberlain, Ramsey, G.Xhaka (65' Welbeck), Gibbs; Özil, Alexis Sánchez; Giroud (81' Walcott). All. Arsène Wenger

Marcatori: 55' Alli (T), 58' rig. H.Kane (T)

Arbitro: Michael Oliver

Ammoniti: 70' Gabriel Paulista, 72' H.Kane, 73' Giroud, 76' Nacho Monreal

Espulsi: nessuno