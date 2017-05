Il Tottenham saluta White Hart Lane con il 2° posto: allo United resta solo l’Europa League

"Il quarto posto non dà nessun trofeo mentre l’Europa League è un trofeo che il club non ha mai vinto e che ci consentirebbe di andare lo stesso in Champions League”. Evidentemente gli uomini di José Mourinho l’hanno preso in parola perché contro il Tottenham i Red Devils non scendono in campo per un'ora e rinunciano di fatto a lottare per il quarto posto: ora il City è irraggiungibile. Al contrario, gli Spurs, unici imbattuti in casa in Premier League, si assicurano con certezza aritmetica il secondo posto e danno nel migliore dei modi l’ultimo saluto a White Hart Lane dopo 118 anni, uno stadio meraviglioso che meritava una serata così, in un’atmosfera da brividi.

La cronaca della partita

Al 6’ i padroni di casa passano già in vantaggio: corner corto di Eriksen, cross di Davies e Wanyama incorna di testa il vantaggio. Gli ospiti rispondono con un tiro a giro di Martial che si spegne sul fondo mentre Son si divora il raddoppio calciando addosso a De Gea prima del tentativo fuori misura di Eriksen. Un cross dello stesso Eriksen è preda di Kane che di testa anticipa De Gea, ma scheggia la traversa.

General view inside the stadium as the Tottenham Hotspur team walk out prior to the Premier League match between Tottenham Hotspur and Manchester United at White Hart Lane on May 14, 2017 in London, England.Eurosport

Il Tottenham è padrone del campo e al 48’ mette in ghiaccio il risultato: punizione di Eriksen e zampata al volo di Kane. Martial si libera e inventa una traiettoria a giro dal limite dell’area che termina di un soffio a lato. Al 71’ la riapre Rooney, con un tap-in a porta sguarnita su notevole discesa di Martial. Rashford, appena entrato, non sfrutta la chance del pari e finisce 2-1.

La statistica chiave

Il Tottenham chiude la stagione imbattuto in casa in Premier League, cosa che non accadeva dal 1964-65: 14esima vittoria di fila, eguagliato il record stabilito nell'ottobre del 1987.

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Harry Kane : la sua zampata al volo vale il 50esimo gol in 80 partite casalinghe. È il modo migliore per celebrare questo saluto ed è notevole anche il gesto tecnico. Ha segnato a 24 delle 25 squadre affrontante in Premier League: l’eccezione è il Cardiff.

Il peggiore in campo

Axel Tuanzebe: il 19enne congolese viene gettato nella mischia da Mourinho ma non ne azzecca una, fino all’inevitabile sostituzione. Rimandato.

Il tabellino

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier (82’ Walker), Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Wanyama; Eriksen (91' N'Koudou), Dele Alli, Son (72’ Dembélé); Kane. All. Pochettino

Manchester United (3-4-2-1): De Gea; Bailly, Jones, Smalling; Tuanzebe (61’ Herrera), Carrick, Rooney, Blind; Lingard (61’ Mikhitarian), Mata (79’ Rashford); Martial. All. Mourinho

Arbitro: Jonathan Moss

Gol: 6’ Wanyama, 48’ Kane (T), 71’ Rooney (M)

Note: ammoniti Rooney, Wanyama, Bailly