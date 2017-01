Il Tottenham umilia Mazzarri: doppi Kane ed Alli, 4-1 al Watford

Rotto a Southampton un digiuno esterno che durava da tre mesi, il Tottenham adesso ha sciolto le briglie. E, in attesa dell'impegno dell'Arsenal contro il Crystal Palace, può iniziare l'anno con un bell'aggancio al terzo posto del Manchester City (in realtà superato, per la questione differenza reti). A pochi giorni di distanza dal poker del St. Mary's Stadium, ecco quello rifilato al Watford di Walter Mazzarri, pieno zeppo di infortuni e alla quinta sconfitta nelle ultime 7 giornate di campionato: un 1-4 addirittura più netto di quanto dica il risultato, perché gli Spurs quando prendono il comando delle operazioni non lo passano più di mano. Subendo qualcosina soltanto nel recupero, quando Kaboul accorcia e Ighalo manca addirittura il 2-4. Kane e Alli, con una doppietta a testa, sono i grandi protagonisti di una goleada già completa al primo minuto della ripresa, ma tutta la squadra di Pochettino va che è una meraviglia. Mentre gli Hornets, comunque ancora a distanza di sicurezza dalle ultime posizioni di classifica, devono leccarsi le ferite lasciate dalla seconda batosta dalle dimensioni gigantesche del campionato, due mesi dopo l'1-6 rimediato in casa del Liverpool.

La cronaca della partita

11 minuti per la prima polemica della gara: Capoue “para” in area col braccio larghissimo il tiro di Eriksen, ma nonostante le proteste dei giocatori del Tottenham Oliver non fischia nulla. Poco male per il Tottenham, che a cavallo della mezz'ora inizia ad alzare pesantemente i ritmi. E dopo aver sfiorato il vantaggio con un destro alto di Rose, e imprecato per una clamorosa traversa colpita da Alli, passa al 27': Trippier dentro per Kane, che trova uno spazio enorme in area e davanti a Gomes non perdona. La scena si ripete, anche se non identica, 6 minuti più tardi: cross di Trippier, zampata ravvicinata del devastante Kane e 0-2. Son manca il tris con una deviazione a lato da due passi, Alli no: l'erroraccio nel rinvio di Kaboul ne favorisce l'inserimento e il destro vincente davanti al portiere. Per il Watford è notte fonda già all'intervallo.

Watford's Brazilian goalkeeper Heurelho Gomes (2R) vies with Tottenham Hotspur's English striker Harry KaneAFP

Il problema è che, al rientro dagli spogliatoi, la musica non cambia: non passano che 60 secondi e Prödl sbaglia il rinvio, Kane cerca e trova Alli che davanti a Gomes fa passare il pallone tra palo e portiere. 0-4 e tutti a casa. La fortuna del Watford è che il Tottenham non inferisce, preferendo gestire il resto della gara senza alzare più di tanto i ritmi. Anche se qualche occasione per fare cinquina gli ospiti ce l'hanno comunque: Son sparacchia a lato da ottima posizione, Kane chiama Gomes alla deviazione direttamente su punizione. Il finale, quando ormai non c'è più nulla da fare, è di marca Watford: al secondo minuto di recupero, per tre volte Kaboul prova a superare Lloris sugli sviluppi di una punizione, e uno dei tre tentativi è quello giusto. E poi Ighalo non trova per un nulla il 2-4, lisciando con la porta vuota il centro di Deeney. Piccoli brividi che non inficiano una vittoria nettissima da parte del Tottenham.

La statistica chiave

Vittoria netta del Tottenham, dicevamo. Lo confermano i numeri: 66% di possesso palla a 34, 19 tiri a 6, 479 passaggi completati contro i 190 del Watford. Un massacro, almeno per buona parte della gara.

Il tweet

"Insolito che un allenatore italiano non insegni alla propria squadra come difendere"

I migliori in campo

Kane ed Alli. Due gol e un assist il primo; due gol e una traversa il secondo. E una serie di pericoli continui portati a un avversario in bambola già nel primo tempo. Superbi entrambi.

I peggiori in campo

La difesa del Watford. O meglio, la fase difensiva, visto che il “colpevole” dello 0-1 è Holebas. Un campionario completo di errori ed orrori che coinvolge quasi in egual misura Cathcart, Prödl e Kaboul (nonostante il gol della bandiera). Kane e Alli ringraziano sentitamente.

La dichiarazione

Guedioura: "Perdere in questo modo è penoso. Voglio chiedere scusa ai nostri tifosi, questa sconfitta è inaccettabile".

Il tabellino

Watford (3-4-2-1): Gomes; Kaboul, Prödl, Cathcart; Amrabat (74' Sinclair), Capoue (79' Kabasele), Guedioura, Holebas (68' Mason); Ighalo, Doucouré; Deeney. All. Mazzarri

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Wimmer, Rose (68' Davies); Dier, Wanyama; Son, Eriksen, Alli (61' Winks); Kane (77' Janssen). All. Pochettino

Arbitro: Michael Oliver

Gol: 27' e 33' Kane (T), 41' e 46' Alli (T), 92' Kaboul (W)

Note: ammoniti Holebas (W), Prödl (W), Cathcart (W)