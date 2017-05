Il turnover non paga: il Manchester United cade 2-0 con l'Arsenal, è bagarre Champions

Tocca partire dalla classifica, che alle 19:00 di domenica 7 maggio recita, dal terzo posto in giù, esattamente così: Liverpool 70 (36 giocate), City 69 (35 giocate), United 65 (35 giocate), Arsenal 63 (34 giocate). A 180 minuti dalla fine del campionato – di più come potrete intuire per le altre – è ancora tutto vivissimo in Premier League, per una lotta Champions a due posti che continua a coinvolgere 4 nobili del calcio inglese. Demerito del Liverpool nel primo pomeriggio (0-0 in casa col Southampton); e merito dell’Arsenal di Wenger, che all’ultimissimo, disperato treno che porta all’Europa dei nobili, prova a rimanere attaccato. Ci ha messo del suo anche José Mourinho, rifiutando di fatto il regalo recapitato dai Reds – vincendole tutte avrebbe messo dietro anche il Liverpool – e scegliendo di affidarsi completamente all’Europa League. Lo si è capito dalle scelte del portoghese in fase di formazione, con 5 titolari – Bailly, Pogba, Blind, Lingard e Rashford – lasciati in panchina in ottica ritorno col Celta Vigo. E così, Wenger, è riuscito a levarsi la sua soddisfazione, rimanendo aggrappato a un obiettivo che centra ormai da 19 anni e strappando all’odiato rivale Mourinho la prima vittoria di sempre in Premier League. Insomma, se davanti i giochi son fatti, il campionato inglese poco sotto sta regalando una lotta più che appassionante.

La cronaca

Partenza a ritmi alti e molto divertente, con l’Arsenal a provare a far gioco e lo United come al solito ad agir di rimessa. La prima chance è di Martial su assist di Rooney, con Cech attento sul primo palo; poi è Ramsey a testare i riflessi di un felino De Gea. Oxlade-Chamberlain poco più tardi ci prova con un tiro da fuori che impegna ancora lo spagnolo, sottolineando la volontà di un Arsenal oggi decisamente pimpante per atteggiamento e voglia di strappare i tre punti.

All’intervallo si va però sullo 0-0 e per sbloccare la gara, di fatto, ci vuole il colpo di fortuna. E’ infatti una chiara deviazione della schiena di Ander Herrera a trovare la traiettoria che sul tiro da fuori di Xhaka beffa il povero De Gea. Un colpaccio a cui l’Arsenal ha il merito di susseguire, tre minuti più tardi, il colpo di testa di Welbeck, abile in area piccola a sfruttare l’assist perfetto di un Chamberlain migliore in campo. Solo lì Mourinho prova a giocarsi i suoi assi, ma la frittata è a quel punto fatta. Liverpool e Manchester City restano per il momento padrone dei propri destini, ma considerando quanto visto il mai dire mai è quasi riduttivo.

La statistica

Dopo 25 partite di imbattibilità cade la striscia in Premier League del Manchester United. E’ la prima vittoria in Premier di Wenger su Mourinho dopo 12 precedenti tra i due.

Il tweet

Il migliore

Oxlade-Chamberlain. Sulla destra oggi fa i buchi, ma soprattutto ci mette rabbia e voglia di vincere. Assist splendido tra l’altro per la testa di Welbeck.

Il peggiore

Martial. Escluso lo squillo iniziale, il francese non si vede quasi mai e nelle ripartenze non punge.

Il tabellino

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Holding, Koscielny, Monreal; Oxlade-Chamberlain (84’ Bellerin), Xhaka (76’ Coquelin), Ramsey, Gibbs; Ozil, Sanchez; Welbeck (84’ Giroud).

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Tuanzebe, Jones, Smalling, Darmian; Carrick, Herrera (63’ Rashford); Mata (84’ McTominay), Mkhitaryan (61’ Lingard), Martial; Rooney.

Gol: 54’ Xhaka, 57’ Welbeck.

Note – Ammoniti: Koscielny.