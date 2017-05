Il WBA resiste 27 minuti: Manchester City ufficiosamente in Champions

Il Manchester City è in Champions League. Non ufficialmente ma ufficiosamente, proprio come il Monaco è ufficiosamente campione di Francia. Qui come là, la differenza reti è praticamente una sentenza: grazie al facile 3-1 sul derelitto West Bromwich Albion (salvezza in tasca da tempo, ma 6 ko nelle ultime 8 giornate), la squadra di Guardiola agguanta la terza posizione e mantiene 3 punti di vantaggio sull'Arsenal quinto a un turno dal termine, ma il +36 attuale (contro il +31 dei Gunners) dovrebbe essere sufficiente per evitare brutte sorprese. Se i londinesi impiegano 72 minuti per sbloccare la propria gara col Sunderland, al City basta aspettare meno di mezz'ora contro i Baggies: Gabriel Jesus e de Bruyne chiudono i conti già prima dell'intervallo, prima del definitivo tris di Touré nella ripresa. Tutto troppo facile contro un avversario quasi inesistente anche se capace, con Robson-Kanu, di esprimere uno sprazzo di dignità solo nel finale. C'è pure spazio per la festa riservata a Pablo Zabaleta, che dopo 8 anni si appresta a lasciare Manchester: ovazione dalle tribune al momento del suo ingresso in campo al 62'. Si torna in campo domenica, dunque: al City basterà non combinare disastri col Watford per garantirsi il pass per la Champions League, ma una vittoria blinderà il terzo posto. Ed è proprio quel che devono fare Agüero e compagni, se vogliono riscattare in extremis una stagione nata bene e proseguita in maniera poco entusiasmante.

Manchester City's Brazilian striker Gabriel JesusGetty Images

La cronaca della partita

Sin dai primissimi vagiti non è difficile intuire quale sarà il leit motiv del match: City ad attaccare, West Brom a difendere. Anche se Foster deve lavorare per la prima volta solo al 14', per deviare in angolo un'insidiosa punizione di Kolarov. Quando la squadra di Guardiola trova gli spazi giusti, però, il castello di Pulis crolla miseramente. E dal 27' al 29' si va in un amen sul 2-0: de Bruyne si inserisce in area servendo a Gabriel Jesus un pallone da spingere agevolmente in rete a porta vuota, poi si mette in proprio, piazzando nell'angolo dal limite. Da lì è una non-partita fino all'intervallo, con il City che più volte sfiora il tris: Foster limita lo scatenato de Bruyne e Agüero, mentre Sané spara alto dal limite. Di Rondon (tiro a giro, facile la lettura di Caballero) l'unica minaccia ospite del tempo. Troppo, troppo poco.

Gabriel Jesus (Manchester City) à la lutte avec Jake Livermore (West Bromwich)Getty Images

Dopo 12 minuti nel corso della ripresa, il discorso è definitivamente chiuso: Touré scambia splendidamente con Agüero, si inserisce nella disastrata difesa ospite e davanti a Foster non perdona. A caratterizzare una mezz'ora finale senza storia sono così l'entrata in scena di Zabaleta, alla sua ultima presenza all'Etihad Stadium e applauditissimo dal pubblico di casa, e i ripetuti tentativi di Gabriel Jesus di firmare la propria doppietta: per tre volte il talento brasiliano calcia verso la porta di Foster, per tre volte l'ex portiere del Manchester United fa valere l'orgoglio. All'87', così, nell'unico tentativo serio del proprio match il WBA va in gol: centro di Nyom per Robson-Kanu, che da rapace batte di prima intenzione Caballero. Ma un finale orgoglioso non basta: finisce 3-1 per il City, ufficiosamente in Champions League.

La statistica chiave

A spezzare in due la gara è stato l'uno-due devastante di Gabriel Jesus e de Bruyne: tra l'1-0 del brasiliano e il 2-0 del belga sono passati esattamente un minuto e 46 secondi.

Il tweet

Il migliore in campo

De Bruyne. Quando sembra che il palleggio del City non debba portare a nulla, entra in scena lui. E per il WBA sono dolori: un assist, un gol. Il tutto a corredo di una prestazione con tanti spunti.

Il peggiore in campo

Dawson. Nel quasi nulla generale del WBA scegliamo lui: perde palloni banali, rischia il rosso su Agüero e lascia buchi enormi in cui de Bruyne e Touré vanno a nozze.

La dichiarazione

Pablo Zabaleta: "Per me giocare in Premier League è stato un sogno. Quando il Manchester City mi chiamò, dissì alla mia fidanzata: 'Andiamoci, sarà solo per 3 o 4 anni'. Alla fine sono stati 9".

Il tabellino

Manchester City (4-1-3-2): Caballero; Fernandinho, Kompany (78' Stones), Otamendi, Kolarov; Touré (81' Fernando); de Bruyne, Silva (62' Zabaleta), Sané; Gabriel Jesus, Agüero. All. Guardiola

WBA (4-5-1): Foster; Nyom, Dawson, Evans, M. Wilson (52' McClean); Livermore (65' Morrison), Yacob, Fletcher, Brunt, Chadli; Rondon (71' Robson-Kanu). All. Pulis

Arbitro: Craig Pawson

Gol: 27' Gabriel Jesus (M), 29' de Bruyne (M), 57' Touré (M), 87' Robson-Kanu (W)

Note: ammoniti Chadli (W), Dawson (W), Sané (M)